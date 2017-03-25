AKP'den istifa eden 300 kişi, CHP saflarına katıldı: "Hayır" diyoruz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) bünyesinde siyaset yapan ve aynı zamanda Karabağlar Belediye Meclis Üyesi olan İsmail Taş ve kendisiyle birlikte hareket eden AKP üyesi 300 kişi, istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarına geçti. Taş, "Huzursuzluk, işsizlik hat safhada. Hani ülkede barışı sağlayacaktınız? Barışı, huzuru insanları ötekileşmeyen bir toplumu istiyoruz. Biz çocuklarımız için, ülkemizin geleceği için, daha huzurlu günler için ‘Hayır’ diyoruz" ifadesini kullandı.

İsmail Taş’a CHP rozetini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu taktı. Karabağlar’da düzenlenen rozet takma törenine Başkan Kocaoğlu’nun yanı sıra Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP İzmir İl Başkanı Ali Asuman Güven, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

İzgazete'de yer alan haber şöyle:

Çiçeği burnunda CHP’liler, referandum sebebiyle ülkenin bölünmeye doğru gittiğini ve tüm yetkinin bir kişide toplanacağından, artık milletin söz söyleme hakkının olmayacağını, bu yüzden de eşit, adaletli, katılımcı bir siyaset yapılamayacağını gördüklerini bun nedenle AKP’den istifa ettiklerini söyledi.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Birlikte güçlenerek ülkemizi daha aydınlık günlere taşımak üzere çalışıyoruz. Bu ülke bizim. 80 milyonun ayrısı gayrısı yok. Çalışarak birlik ve dayanışma içerisinde bunu başaracağız” şeklinde konuştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ise “Bundan sonra birlikte bir yolu, bir mücadeleyi paylaşacağız. Bu yolda İsmail Taş ve partimiz bünyesine katılan diğer arkadaşlarımız bizlere güç verecek, enerji verecek, motivasyon verecek. Bu enerji ve motivasyonla da ülkemizi daha iyi noktalara, daha güzel günlere hep birlikte taşıyacağız. Bunda da sizlerin büyük payı olacak. Umarım 16 Nisan'dan sonra da ülkemizde barış, hoşgörü, kardeşlik olur ve hep birlikte bu ülkeyi daha güzel günlere taşırız. Kararınızdan dolayı sizleri yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Bu ülkede bize emanet edilen en büyük mirasın bağımsızlık ve parlemento olduğunu söyleyen CHP İzmir İl Başkanı Ali Asuman Güven ise, “23 gün sonra hep birlikte sandığa gideceğiz. İnşallah ‘hayır’lı sonuç alırız. Bu ülke 16 Nisandan sonra daha iyi günlere adım atacak. Burada siyaset yapmam hoş olmaz. Sizler düşündünüz taşındınız ve buraya geldiniz. Bizim insanlarımız bu ülkenin tapusunu bir kişiye vermeyecek, 17 Nisanda hep beraber güzel günlerde birlikte olacağız. Bunu hep birlikte başaracağız ”dedi.

CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız da CHP'ye katılım gerçekleştiren meclis üyesi İsmail Taş ve diğer yeni üyelerine "Hoş geldiniz" diyerek, bu birliktelikle siyasi mücadeleye yeni bir güç kazandırıldığını belirtti.

AKP’nin ideolojik dayatmalarının yanlış olduğunu örneklerle anlatan İsmail Taş şunları söyledi:

“Sadece yarım gün ‘evet’in programına katıldım. Halka ‘evet’i anlatmak için dolaşırken bir şeyi fark ettim. Kendimi inandıramadığım bir şeyi nasıl olur da başkasına anlatabilirdim ki? Bu karar vicdanımla ters düşüyordu. Ve dedim ki ‘Ben ‘evet’i anlatamam, bu karar bize göre değil’. Sanki ülkede bütün sorunlar bitmiş gibi bütün amaçları, kendileri ve yandaşlarını kontrol altına almak. Sanki bu ülkede Kürt sorununa, Alevi sorununa, çiftçiye, işsize, istihdama çözüm buldular da Başkanlık sistemini kafalarına taktılar, anayasayı değiştirmek istediler. AKP içerisinde bize şunu öğretirlerdi. Bu ülkede, eğer ki evet çıkarsa her şey güllük gülistanlık olacak diye"



"2015 seçiminde de böyle dediler. Durum şimdi ortada huzursuzluk, işsizlik hat safhada. Hani ülkede barışı sağlayacaktınız? Barışı, huzuru insanları ötekileşmeyen bir toplumu istiyoruz. Biz çocuklarımız için, ülkemizin geleceği için, daha huzurlu günler için ‘hayır’ diyoruz. Dürüst başkanların ve dürüst insanların yanında olmamız gerekiyor. Bugün ne Aziz Kocaoğlu’na ne de Muhittin Selvitopu’na düzgün adam değil diyemiyorlar. Ben hizmeti verecek olanların yanında durmayı tercih ettim. Sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki yoldaşlarla iyi ki cumhuriyeti kuranlarla birlikteyim. Sonuna kadar hayır diyeceğiz. Bu sefer doğru adrese geldik”