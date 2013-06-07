AKP'den ilk Gezi Parkı istifası

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AKP'li Avukat Mehmet Soyuk, İstanbul'da yapılacak 3'üncü boğaz köprüsüne 'Yavuz Sultan Selim' adının verilmesini eleştirdi

07 Haziran 2013 18:02

AKP Iğdır İl Sekreteri Avukat Mehmet Soyuk, hükümetin son günlerde izlediği tutumu gerekçe göstererek partisiden istifa etti.

AKP Iğdır İl Teşkilatı'nda 7 yıldır sekreterlik yapan Avukat Mehmet Soyuk, İstanbul'da yapılacak 3'üncü boğaz köprüsüne 'Yavuz Sultan Selim' adının verilmesini eleştirdi.

Mehmet Soyuk istifa nedenlerini şöyle açıkladı:

"Halkın her kesiminden insanın ortak rengini yansıtan, barışa katkı sağlayacak değerler olduğu halde, tarihte ve halkının bir kesiminin gönlünde acılara imza atmış bir sultanın adının yaşatılmak istenmesi, bir köprü yaparken halkın gönül köprülerinin yıkılmasına sebep olunması, Taksim'de ve diğer şehirlerde kendi halkının demokratik gösterilerine aşırı şiddet ve orantısız muamelenin layık görülmesi, yüreğimde derin üzüntü yaratmıştır. Yıllardır içerisinde yer aldığım ve beraber çalıştığım siyasi hareketin son dönemlerde değişen yapısı, ortaya koyduğu söylem ve eylemler kişiliğimle, dünya görüşümle, manevi değerlerimle örtüşmeyecek bir boyuta geldi. Genel merkezin toplumu geren, toplumun önemli bir kesimini inciten, gönlünü kıran yaklaşımları, manevi değerler açısından kopmalar yaratan söylemleri, demokratik yönetimlerde olmaması gereken kapalılık, karşı düşüncelerde yer alanları sindirme politikaları, başka inanca mensup olanları ötekileştirme ve hakir görme anlayışının hakim olmasından dolayı görevimi bırakıyorum."

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