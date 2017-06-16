AKP'den ihraç edilen 3 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı'nca, Adana Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Ankara Ayaş Belediye Başkanı Bülent Taşan, haklarındaki adli ve idari soruşturmalar çerçevesinde görevlerinden uzaklaştırıldı.

Adana Ceyhan Belediye Başkanı Öztürk, Kayseri Sarıoğlan Belediye Başkanı Yıldız, Ankara Ayaş Belediye Başkanı Taşan AKP'den ihraç edilmişti.

Üç belediye başkanının, "görülen lüzum üzerine" açığa alındığı belirtildi.

Ceyhan Belediye Başkanı hakkındaki iddialar

AKP’den belediye başkanı seçilen Alemdar Öztürk, eşi Hatice Kübra Öztürk’ü Kültür ve Sosyal İşler Koordinatörlüğü görevine getirmiş, hakkında bazı usulsüzlük iddiaları gündeme gelmişti. Ocak ayında ’Eşini belediye başkan yardımcısı yaparak özel nüfuz kullanmak, imar uygulamalarında menfaate dayalı iş ve işlemler yapmak AKP ilkeleri ile bağdaşmayan tutum ve davranışlar sergilemek’ iddiaları ile AKP Disiplin Kurulu kararı ile ihraç edilen Öztürk bağımsız olarak görevde bulunuyordu.

Bakanlık kararı bu sabah polisler tarafından, Alemdar Öztürk’e makamında tebliğ edildi.

Daha önce çeşitli yerlerde imamlık yapan Sarıoğlan Belediye Başkanı Ali Osman Yıldız ve Belediyenin bilgi işlem müdürlüğünde görevli Hakan K. hakkında çeşitli iddialardan Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.Yıldız, 3 Mayısda Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim huzuruna çıktı. Yıldız, kum ocağındaki kumları değerinden çok aşağıda vermek, ihalelerde elden para teslim almak, ihaleye fesat karıştırmak, mal bildiriminde bulunulmaması, rüşvet, irtikap, zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, ve yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamına giren suçlar iddiasıyla 4 Ekim'de ikinci kez hakim huzuruna çıkacak.

İçişleri Bakanlığı müfettişlerin yürüttüğü soruşturmanın ardından görevden alınan Öztürk hakkında hazırlanan rapor İçişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet Savclığı’na gönderilerek soruşturma başlatıldı.

“Açığa alınmamı ben atalep ettim"

İçişleri Bakanlığı tarafından Sarıoğlan Belediye Başkanlığı görevden uzaklaştırılan Ali Osman Yıldız yaptığı yazılı açıklamada, adli ve idari soruşturmanın selameti açısından görevden alınmayı kendisinin istediğini belirtti. Bakanlığın kararı henüz tebliğ edilmemesine rağmen personelle vedalaşan Yıldız, aklanıp görevine döneceğini söyledi. 'FETÖ' ile mücadelede her zaman devletin yanında olduğunu belirten Yıldız, "Tüm suçlamalar, oyunlar, tezgahlar, geçmişte bana 28 Şubat’ta imam iken açığa alınmamdaki oyunları hazırlayanların yeni bir senaryosu. Ben Sarıoğlan’ın ve ülkemin daha fazla zarar görmemesi, hakkımda açılan adli ve idari soruşturmaların, yargının daha sağlıklı devam etmesi için açığa alınmayı talep ettim" dedi.