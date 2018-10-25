AKP'den Gökçek açıklaması: Görevi bırakması iş olsun diye istenmedi!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP’nin 2019’daki yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı iddia edilen Melih Gökçek için “Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevi bırakması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım” dedi. Yazıcı’nın bu sözleri, Gökçek’e ‘yolsuzluk’ göndermesi olarak yorumlandı.

NTV’de canlı yayına katılan Yazıcı’nın Gökçek hakkındaki açıklaması şöyle:

"Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevi bırakması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım."

Yazıcı’nın açıklamalarından bir diğer kısım da şöyle:

"Türkiye siyasetine gündeme ittifak konuşmalarının değerlendirmelerin oturduğu günden bu yana Cumhur İttifakı'na konu alan dışında ittifak yapılacak alanlar gündeme geldiğinde Cumhur İttifakı ayrı tutulmuştur. Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız bunu ifade etmiştir. Cumhur İttifakı'nı hep yerel seçimlerden ayrı tuttuk. Cumhur İttifakı burada bitti mi? Türkiye yeni sisteme geçiş gerçekleştirdi.

"EYT'nin reddedilmesi, Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini gösteriyor"

Yeni sistemin siyasal kültürünün oluşturulması gerekir. Parlamento siyasi parti ilişkileri bu süreci besleyici unsurlardır. Gerek Meclis gerek Meclis dışında bu birlikteliği sürdürme gayreti içerisindeyiz. Bunun somut bir örneğini dün yaşadık. Erken emeklilik önerisi yaşadık. Sayın Bahçeli müdahalesini radikal biçimde gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı konusunda kararlı olduğunu göstermek için dünkü davranışını gerçekleştirdiği düşüncesindeyim.

Bütçe yorumu

Bütçe imkanları olsa asgari ücreti bugünkü seviyede mi tutarız. Bir taraftan bütçeyi artıracağız. Girişimciyi destekleyeceğiz. Bütçeyi büyütüp bu sorunları çözeceğiz.

Bu ittifak olmayacağına ilişkin süreçlerle sınırlı olacağını düşünüyorum. Süreçleri aşınca daha serin kanlı ortak paydaları düşünerek söylemlerin icra edileceğini düşünüyorum. AK Parti ve MHP ayrı partiler. Belirli alanlarla ittifak ettiğimiz zeminler belli. Her alanda birlikte yürüyeceğiz, diğer karşı çıkmayacak değil. Bu partilerin varlığını inkar etmiş oluruz.

Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir. Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz.

İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır."