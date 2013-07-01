AKP'den 'Gezi'yle ilgili Twitter raporu: 31 Mayıs'ta dakikada 3 bin tweet atıldı

AKP, Gezi olaylarının 'sosyal medya' ayağını analiz etti. Başbakan Tayyip Erdoğan'a sunulan rapora göre 31 Mayıs'ta dakikada 3 bin tweet atıldı. Sahte fotoğraflarla manipülasyon yapıldı. Bazı programlar aracılığıyla kullanıcılara sahte tweet attırıldı.

Gezi Parkı olaylarının nasıl bu kadar büyük bir halk hareketi haline geldiğini anlamak için kapsamlı çalışmalar yapan AKP, konuyla ilgili sosyal medya analizlerinden oluşan bir rapor hazırlattı.

Akşam gazetesinden Hakkı Kurban’ın haberine göre raporda, eylemlerin ana mecrasının sosyal medya ve özellikle Twitter olduğu vurgulanırken, photoshop’lu fotoğraflarla insanların aldatıldığı, “provokatörlerin yalanlarla manipülasyon” yaptığı iddia edildi.

Raporda manipülasyon yapan bazı kişilerin özel tekniklerle insanlara otomatik tweetler attırdığı ve kullanıcıların bu tweeti attıklarından haberdar olmadıkları iddiaları da yer aldı.

İşte Başbakan Erdoğan ’a sunulan analizden çarpıcı ayrıntılar:

- Müdahalenin gerçekleştiği 31 Mayıs’ta dakikada 3 bin tweet atıldı.

- Tweetlerin yüzde 88’i Türkçe'ydi ve yarısı İstanbul'dan gönderildi.



Twitter’da şu başlıklar ön plana çıktı:

- #direngezi: 950 bin tweet

- #occupygezi: 170 bin tweet

- #geziparki: 50 bin tweet

- #BugünTelevizyonlarıKapat: 50 bin tweet



Google'da arama



Raporda Google aramalarına da ayrı bir yer verildi. Gezi’yle ilgili en yoğun arama, olayların şiddetlendiği 1 Haziran’da oldu. Aranan terimler arasında “Başbakan Erdoğan” başı çekerken, “Başbakan istifa etti”nin öne çıkması da dikkat çekici bulundu.

Twitter haritasında, yurtdışında yaşayan grupların da eylemlere müdahil olduğunun altı çizilirken, ünlü simaların tweetlerinden de örnekler gösterildi.

Raporda, ‘Antikapitalist Müslümanlar’ grubunun lideri İhsan Eliaçık’ın da manipülasyonlarda rol oynadığı savunuldu.



Taksim değil Tahrir



Raporda “Sosyal Medyada Gezi Yalanları” analizinde de şu başlıklar yer aldı:

- “TOMA’nın ezdiği genç” diye paylaşılan kare başka bir ülkedendi.

- “Taksim’de binlerce kişi” diye paylaşılan kare, Tahrir Meydanı’ydı.

- “Eylemciler köprüden Taksim’e gitti” diye paylaşılan fotoğraf Avrasya Maratonu’nda çekilmişti.

- “Köpeğe biber gazı” karesi İtalyan polisinin montajlanmış fotoğrafıydı.

- Çarşı’nın bir TOMA’yı ele geçirerek polisleri kovaladığı yalanlar arasındaydı.

- “İstanbul Emniyet Müdürü görevden alındı” yalanı, “NTVsondakika” adıyla açılan bir fake hesabın uydurmasıydı.

- “Eylemler 48 saat daha devam ederse hükümet düşecek”, “kimyasal gaz, gerçek mermi kullanılıyor” gibi yalanlar yayıldı.