AKP'den 'Gezi Parkı' videosu: Büyük Oyun

AKP Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından Gezi Parkı'ndaki gösterilere yönelik hazırlanan 'Büyük Oyun' adlı 28 dakikalık CD'de başkanlık tarafından seçilmiş Gezi Parkı eylemlerinden görüntüler yer aldı. CD'de AKP il ve ilçe başkanlıklarının kundaklanmasına yönelik görüntülere ve Valide Sultan camisinde içildiği iddia edilen bira kutusuna yer verildi.

Video'da eylemlerin faturasının 140 milyon lirayı aştığı vurgulanırken, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün polislere yönelik görüntüleri de yer aldı. CD'de Başbakan Erdoğan'ın ‘faiz lobisi' ile yaptığı konuşmaların yanı sıra yerli ve yabancı basın kuruluşlarının olayları abartarak duyurduğuna da dikkat çekildi.

AKP'nin Türkiye genelindeki teşkilatlarına ve tüm basın kuruluşlarına gönderdiği 28 dakikalık film şöyle: