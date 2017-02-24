AKP'den Fatma Teyze'ye verilen cezaya tepki

TBMM Darbe Komisyonu Başkanvekili, AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa'nın Soma ilçesinde 82 yaşındaki Fatma Sazan’a verilen cami bekleme cezasında imama sitemde bulundu. “O yaştaki bir teyzeye verilen bu camiyi bekleme cezasından imam hatibin daha duyarlı olması gerekirdi. Bu durumdan müftüyü ya da kaymakamı haberdar edebilirdi” dedi.

Özdağ, Fatma Teyze’nin evinde doğru dürüst eşyası bile olmadığını belirtirken gerekli tüm siparişleri verdiğini söyledi.

Özdağ, T24’ün seçim bölgesi Manisa’da herkesin kalbinde burukluk yaşatan Fatma Teyze’nin son durumuna ilişkin sorusunu yanıtladı.

Basında haberler çıkınca belediye başkanı ve kaymakamı arayarak durumu öğrendiğini anlatan Özdağ, kavgayı ayırmak için kullandığı baston nedeniyle davalık olduğunu söyledi. Mahkemenin Fatma Teyze’nin hapis cezasını paraya çevirdiğini ancak ödeyemeyeceği anlaşılınca cami cezası verildiğini ifade etti.

“Cemaat nereden bilsin ceza aldığını”

Fatma Sazan’la başlayan tartışmalara da dikkat çeken Özdağ, “Cemaat nereden bilecek cezayı. Camide yaşlı bir kadın duruyor diye bakıyordur. Ama, Fatma Teyze her akşam cezası gereği imama imza veriyor. Daha duyarlı olması gerekirdi. Bu memleket Sütçü İmamlarla kurtuluş savaşı yaptı. İmam hatibin daha duyarlı olması gerekirdi. Bu durumdan müftüyü ya da kaymakamı haberdar edebilirdi” dedi.

“Evinde eşya yok”

Fatma Teyzenin evinde eşyası da olmadığını ifade eden Özdağ, neye ihtiyaçları varsa hepsinin siparişini verdiğini torunlarıyla mutlu olmasını dilediğini söyledi.

Ne olmuştu?

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karamanlı Mahallesi'nde çıkan kavgayı ayırmak isteyen 82 yaşındaki Fatma Sazan'ın bastonu şikayet konusu olunca mahkemeden ceza çıkmıştı. Kavgaya karıştığı ve şahıslardan birine vurduğu iddia edilen Fatma teyze hakkında açılan davada kasten yaralama suçu işlediğinden 4 ay hapis günü karşılığı para cezası alırken bu suçu, silah sayılan bastonla işlemesi nedeniyle cezası yarı oranında artarak 6 aya çıkarıldı. 82 yaşındaki Sazan, duruşmadaki iyi hal ve hareketleri nedeniyle cezası indirilerek toplamda 3 bin liraya tekabül eden 5 ay karşılığı cezaya çarptırıldı. Ödeme gücü olmayan Fatma teyzeye a cami bekleme cezası verildi. Her gün iki büklüm yaklaşık 500 metre mesafedeki Camide 4 saat boyunca cami bahçesinde nöbet tuttu.