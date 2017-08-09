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AKP'den erken yerel seçim açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, erken seçimlerin 2018'e alınacağı iddiasını yanıtladı

09 Ağustos 2017 21:25

AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, yerel seçimlerin 2018'e çekileceği iddiasına ilişkin, "Biz tek başımıza 'Tarihi şuraya alırız, şu tarihte yaparız.' gibi bir düşünce eğilimi içinde değiliz. Parti olarak hem Genel Başkanımızın hem de Başbakanımızın açıkladığı beyanlara baktığımız zaman, bizim 2019 yılında yapılacak tarihlerden önce bir seçim tarihimiz yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın, seçimlerin zamanında yapılacağını birçok platformda dile getirdiğini hatırlatan Ataş, son yapılan anayasa değişikliğiyle yerel seçimlerin 2019 Mart ayında, parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de 2019 Kasım ayında yapılmasıyla ilgili anayasaya madde konulduğunu vurguladı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mustafa Ataş, Türkiye'nin şartlarının değişmesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) seçimlerin tarihlerinin değişmesine ilişkin bir teklif, öneri gelmesi durumunda, konunun TBMM'de değerlendirileceğini bildirdi. Ataş, "Bunun kararını verecek merci parlamentodur. Biz tek başımıza 'Tarihi şuraya alırız, şu tarihte yaparız.' gibi bir düşünce eğilimi içinde değiliz. Parti olarak hem Genel Başkanımızın hem de Başbakanımızın açıkladığı beyanlara baktığımız zaman, bizim 2019 yılında yapılacak tarihlerden önce bir seçim tarihimiz yok." dedi.

"Sıkıntılı bir süreç yaşadık"

AK Parti'de kongre sürecine ilişkin il başkanlarıyla istişarelerin sürdüğüne değinen Ataş, 81 ildeki il başkanlarıyla değerlendirmelerin yapıldığını, ancak ikinci kez istişare etme ihtiyacı olan yerler bulunduğunu belirtti.

İl başkanlarıyla değerlendirmelerin ardından 4 ilde yapılacak kongrelerde, aday olmayacağını açıklayan isimler olduğunu aktaran Ataş, bunların Yozgat, Uşak, Karaman ve Bursa olduğuna işaret etti. Söz konusu il başkanlarının, istişareler sonucu, kendilerinin de istekleri doğrultusunda bu kararı aldıklarını söyledi. Ataş, son 2 yılda zor bir sürecin yaşandığına dikkati çekti.

Ataş, seçimler, referandum, kongreler ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak, "Sıkıntılı bir süreç yaşadık, tabiri caizse kafamızı kaldırmaya fırsatımız olmadı. Bu zor zamanda, zor şartlarda görev yapan tüm teşkilat mensuplarımızı, il, ilçe başkanlarımızı, kadın ve gençlik kollarımıza, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Bu süreçte olgunluk göstererek, kongrede aday olmayacaklarını açıklayan teşkilatların olduğuna işaret eden Ataş, "Yeni bir bayrak, nöbet değişimi, yeni bir heyecan, taze kanla geleceğe yürümenin, 2019'u karşılamanın doğru bir anlayış ve tavır olduğunu düşünüyorum. Bu fedakarlığı gösterip, bayrak, nöbet değişimini işimizi zorlaştırmadan, kolaylaştıran tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ataş, hiç kimseyi dışlamak, ötekileştirmek gibi bir tutumları olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Her görüşten insana ihtiyacımız var. 'Ben bugün bu makamdayım, buradan gidersem de Allah'a ısmarladık, bir daha da dönmem.' anlayışı bizde hakim olmaz. İl başkanlarımız da kamuoyuna yaptıkları açıklamada bunu açıkça beyan ettiler. Bu olgunlukları için dört il başkanımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte belki bu tür değişimler yaşayacağız, göreceğiz. Partimizin ve ülkemizin geleceği için bunlara ihtiyaç var. Bu anlayışla teşkilat mensuplarımızın bizleri değerlendirmelerini arzu ediyoruz. Hep istişareye önem veren yapıyla bu yolculuğumuzu sürdürüyoruz."

 

 

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