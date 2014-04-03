AKP'den erken seçim iddialarına yalanlama

AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, erken seçim iddialarını yalanladı, seçimlerin her zamanki gibi zamanında yapılacağını söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, NTV'de Funda Görek'in sorularını yanıtladı. Kapusuz, "Ankara'da halk kararını verdi, şu an yasal prosedürler devam ediyor" dedi.

Kapusuz, erken seçim iddialarıyla ilgili de "Biz AKP olarak kurulduğumuz günden bu yana zamanında seçimlerin yapılmasını önemsedik. Yine zamanında yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Bir erken seçim hazırlığı olup olmadığı sorusuna Salih Kapusuz şu yanıtı verdi:

“Biz AK Parti olarak kurulduğumuz günden bu yana zamanında seçimlerin yapılmasını önemsedik. Yine zamanında yapılacaktır. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise bu sene ilk kez halk tarafından yapılacak. Bunların birleştirilmesi mantık olarak hem fiziki olarak doğru değildir. Bütün siyasi partiler de böyle düşünmektedir.”