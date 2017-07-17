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AKP'den Erdoğan'ın "50 milyonluk Türkiye" sözlerine açıklama

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı: Altında çapanoğlu aramanın manası yok

17 Temmuz 2017 20:03

AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “15 Temmuz gecesi 50 milyonluk Türkiye'nin istikbalini kurtardık” sözlerindeki 50 milyonun sehven söylendiğini belirterek "Altında çapanoğlu aramanın manası yok” dedi.

Nergis Demirkaya’nın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın darbe girişimiyle ilgili “Biz, 15 Temmuz gecesi 250 kahramanı toprağa verdik, karşılığında 50 milyonluk Türkiye’nin istikbalini kurtardık” sözleri Meclis Genel Kurulu’nda da gündem oldu. Bu sözleri “büyük bir sorumsuzluk” olarak nitelendiren CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı şunları söyledi:

“Musibetler milletimizi birleştirir. Darbe teşebbüsünde de milletimiz tek vücut olmuştur. Ancak, 80 milyonluk Türkiye’de 30 milyon insanı yok saymak ve milleti bölmek vatanın birliğine ve bütünlüğüne alenen yapılmış bir saldırıdır. Cumhurbaşkanı’nın andığı 50 milyon kimlerdir? AKP ve MHP’ye oy verenlerin ve ailelerinin toplamı mıdır? Eğer böyleyse bu konuşmayla bölücülük yapılmış olmaz mı?” dedi.

‘Kayıtlarda son derece açık’

Atıcı’nın sözlerine Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı cevap verdi. Bostancı, “Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız her vesileyle 80 milyonun birliğini ve kardeşliğini ifade ediyor. Bu, kayıtlarda son derece açık” dedi. Bostancı

CHP milletvekillerinin “Kayıtlara bakın 50 milyon diyor” tepkisi üzerine Bostancı, “Sehven söylenmiş bir “50 milyon”dur, altında çapanoğlu aramanın manası yoktur” yanıtı verdi.

Bostancı’nın ardından tekrar söz alan CHP’li Atıcı, “Ben de bunun bir dil sürçmesi olduğuna inanmak istiyorum, umarım bir dil sürçmesidir” dedi.

 

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