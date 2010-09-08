AKP'den engelli vatandaşa 'evet' baskısı

T24- AKP Balıkesir İl Başkanı Adil Çelik, kentteki engellilere gönderdiği bayram tebriğinde kendilerine her ay asgari ücret tutarında ücret ödendiğini anımsatarak "Anayasa değişikliğine evet oyu vermenizi diler, bu vesile ile Ramazan Bayramınızı tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım"dedi.



Cumhuriyet gazetesinden Fırak Kozok'un derlediği habere göre, referandum sürecinde devletin tüm olanaklarını seferber eden AKP, engelli yurttaşları rencide eden bir uygulamaya imza attı. AKP Balıkesir İl Başkanı Adil Çelik, kentteki engellilere gönderdiği bayram tebriğinde kendilerine her ay asgari ücret tutarında ücret ödendiğini anımsatarak “Engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak pozitif ayrımcılığı içeren düzenlemenin yer aldığı anayasa değişikliğine evet oyu vermenizi diler, bu vesile ile Ramazan Bayramınızı tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” dedi. Mektubu savunan Çelik, engellilere yardım yapılmasına ilişkin düzenlemeyi AKP’nin getirdiğini belirterek “Biz bunu hükümetimizin bir icraatı olarak görüyoruz. Ben bunda da son derece haklı olduğum kanaatindeyim” dedi.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in desteğiyle geçen hafta düzenlenen 50 bin kişilik iftar yemeğinde yapılan “evet” propagandasının yankıları sürerken bir skandal uygulama da Balıkesir’den geldi.



Kutlama tebriği gönderdi

AKP Balıkesir İl Başkanı Avukat Adil Çelik, kentteki engelli yurttaşlara bayram nedeniyle birer kutlama tebriği gönderdi. Tebrikte, açık bir dille referandum propagandası yapan Çelik, önce devletin engellilere ödediği evde bakım ücretini anımsattı, sonra da bu ücretin karşılığında “evet” oyu istedi.



Devlet yardımını partisinin yardımı gibi gösteren Çelik, tebrik mesajında şunları dile getirdi:



“Anayasada ifadesini bulan sosyal devlet olma ilkesinden hareketle; engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik olarak, 2007 yılından bu yana ağır özürlüsü olan ve bu özürlüsüne bakan her vatandaşımıza yasal şartları tutması kaydıyla her ay düzenli olarak net asgari ücret (544.44 TL) tutarında evde bakım ücreti ödenmektedir. 12 Eylül 2010 Pazar günü yapılacak olan referandumda engelli vatandaşlarımıza yönelik olarak pozitif ayrımcılığı içeren düzenlemenin yer aldığı anayasa değişikliğine EVET oyu vermenizi diler, bu vesile ile Ramazan bayramızını tebrik eder, sevgi ve saygılarımı sunarım.”



‘Benim partim yaptı’



Skandal mektup üzerine Cumhuriyet'in iletişime geçtiği AKP Balıkesir İl Başkanı Adil Çelik, mektubu doğrularken “Mektuptan evet oyu verin, yardımlar devam etsin anlamı mı çıkıyor” sorusuna, “Ben öyle bir anlam çıktığı kanaatinde değilim” yanıtını verdi.

“O zaman neden yardımları anımsattınız? Direkt bayram kutlaması yapmak yerine böyle bir yolu tercih etmeniz merak uyandırdı” sorusu üzerine de Çelik, “Olabilir, merak etmiş olabilirsiniz. Bizim de kanaatimiz bu. Engelli vatandaşlarımızın hem bayramını kutladık, hem bu vesileyle referandumda destek istemiş olduk. Neticede ben siyasi bir partinin il başkanıyım biliyorsunuz” dedi.

AKP Balıkesir İl Başkanı Çelik, “Yardımları siyasi partiler değil, devlet yapmıyor mu?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Elbette ki devlet. Bu düzenlemeyi getiren ve bunun ödenmesine vesile olan da Ak Parti hükümeti, yani benim partim. Bundan önce böyle bir şey yapılmamış. Biz bunu hükümetimizin bir icraatı olarak görüyoruz. Ben bunda da son derece haklı olduğum kanaatindeyim.”