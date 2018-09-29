AKP'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin olarak herhangi bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Muş, “Bu meseleyle ilgili çalışılmamız yoktur” dedi.

Muş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “FETÖ’ye de af mı getirecekler” sözlerine ilişkin de, “Bunlar kendi yorumlarıdır. Bizim durduğumuz pozisyon Genel Başkanımızın ve Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar vardır. Bu konuda ABD ziyareti öncesinde yapmış olduğu açıklamalar vardır. Dolayısıyla pozisyonumuz Genel Başkanımızın tanımladığı şekildedir” açıklamasını yaptı.

"Kalkınma Bankası, uzun vadeli yatırımların finansmanında etkin rol üstlenecek"

AKP'nin Meclis Başkanlığı'na sunduğu teklife dair bilgi veren AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş , düzenlemeyle Kalkınma Bankası'nın yeniden yapılandırılacağını belirterek " Kalkınma Bankası daha güçlü sermaye yapısıyla faaliyet gösterecek. Bankanın piyasa ve pazar payı artacak. Bankanın altında kurulacak Türkiye Kalkınma Fonu'nun alt fonları olacak. Banka Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu uzun vadeli yatırımların finansmanında daha etkin bir rol üstlenecek, önemli bir enstrüman olacak. Yine kalkınma planı ve stratejik yatırımlara destek verecek. Bu destek fizibil, katma değer üretebilecek yatırımlara yönelik olacak." dedi.

Yapılan bu düzenleme ile Türkiye'nin üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini söyleyen Muş, "Aynı zamanda hedeflerimize ulaşmak için atılacak adımlar kapsamında bu düzenlemeyi yapıyoruz" diye konuştu.