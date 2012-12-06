AKP'den diziler için 'muhteşem' öneri!

AK Parti İstanbul Milletvekili Oktay Saral, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun ''Yayın Hizmetleri İlkeleri'' başlığına yeni bir fıkra eklemeyi öngören kanun teklifi hazırlayarak, parti grubuna sundu.

Saral'ın Kanun teklifine göre, yayın hizmetleri, toplumun milli değerleri içerisinde kabul edilen tarihi olayları ve şahsiyetleri; küçük düşüren, aşağılayan, çarpıtan veya olduğundan tamamen farklı gösteren nitelikte olamayacak.

Teklifinin gerekçesinde, son dönemlerde yapılan televizyon yayınlarında milli ve manevi değerleri hiçe sayan yayınların artmakta olduğunun görüldüğünü belirten Saral, şunları kaydetti:

"Örneğin ömrü at sırtında ülkesine ve milletine hizmet yapmakla geçmiş olan Kanuni Sultan Süleyman, tamamen yatak odasından müteşekkil ve çarpık ilişkilere dayalı bir hayat içerisinde gösterilmektedir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu yayınları izlemekte ve tarihi şahsiyetleri bu yayınlar çerçevesinde değerlendirmektedir. Ayrıca bu diziler yurt dışına da seyredilmekte ve diğer milletler nezdinde tarihsel şahsiyetlerimiz hakkında yanlış olgular meydana gelmektedir."