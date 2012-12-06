T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den diziler için 'muhteşem' öneri!

AKP'li Saral, tarihi diziler için kanun teklifi hazırladı.

06 Aralık 2012 20:14

AK Parti İstanbul Milletvekili Oktay Saral, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun ''Yayın Hizmetleri İlkeleri'' başlığına yeni bir fıkra eklemeyi öngören kanun teklifi hazırlayarak, parti grubuna sundu.

Saral'ın Kanun teklifine göre, yayın hizmetleri, toplumun milli değerleri içerisinde kabul edilen tarihi olayları ve şahsiyetleri; küçük düşüren, aşağılayan, çarpıtan veya olduğundan tamamen farklı gösteren nitelikte olamayacak.
 
Teklifinin gerekçesinde, son dönemlerde yapılan televizyon yayınlarında milli ve manevi değerleri hiçe sayan yayınların artmakta olduğunun görüldüğünü belirten Saral, şunları kaydetti:
 
"Örneğin ömrü at sırtında ülkesine ve milletine hizmet yapmakla geçmiş olan Kanuni Sultan Süleyman, tamamen yatak odasından müteşekkil ve çarpık ilişkilere dayalı bir hayat içerisinde gösterilmektedir. Çocuklarımız ve gençlerimiz bu yayınları izlemekte ve tarihi şahsiyetleri bu yayınlar çerçevesinde değerlendirmektedir. Ayrıca bu diziler yurt dışına da seyredilmekte ve diğer milletler nezdinde tarihsel şahsiyetlerimiz hakkında yanlış olgular meydana gelmektedir."
 

ETİKETLER

muhteşem yüzyılakpsaraldiziöneriönergetbmm

İlgili Haberler

Bozdağ: Muhteşem Yüzyıl gerçeklere uymuyor, dizideki Kanuni uydurma

Bekir Bozdağ, 'Muhteşem Yüzyıl’la ilgili baktığımız zaman burada gerçeklerle örtüşmeyen pek çok sanal sahneler' dedi

Erdal Beşikçioğlu: Muhteşem Yüzyıl'ı seyreden de halk, diziyi eleştiren Başbakan’ı seçen de...

Beşikçioğlu, 'Oynarken kendimi keşfediyorum, tiyatro olmasa çıldırabilirim' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24