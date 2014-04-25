AKP'den delegelere anket: Köşk'e kim çıksın, 3 dönem kuralı değişsin mi?

Başbakan Tayyip Erdoğan, milletvekillerinin ardından delegelerle de Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda istişare toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan'a destek veren delegeler "Köşk sizin hakkınız" dedi.

AKP'nin 'Köşk' adayı için istişareler devam ediyor. Bu kez partisinin delegelerini toplayan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı için kimi aday görmek istersiniz" ve "3 dönem kuralı değişsin mi" şeklinde anket dağıttırdı. Delegeler Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrası için tüm ihtimalleri sordu. Erdoğan da alternatif öneriler üzerinden fikir alışverişinde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda daha önce milletvekilleriyle toplantılar gerçekleştiren Erdoğan, dün de partisinin 4'üncü Büyük Kongre delegeleriyle bir araya geldi. AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Parti yönetimince delegelere "temayül yoklaması" şeklinde anket dağıtıldı. Anketteki 2 sorudan birinde, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi aday görmek istediğinizi, ayrıca varsa görüş ve değerlendirmelerinizi belirtiniz" denildi. İkinci soruda ise "Parti tüzüğümüzde 'seçimle göreve gelenler kesintisiz en fazla 3 dönem aynı görevi yürütebilir' şeklinde yer alan 3 dönem kuralının kaldırılmasını gerekli görüyor musunuz?" denildi. Delegelerden 3 dönem kuralıyla ilgili "kaldırılmalı" ve "devam etmeli" seçeneklerinden birini işaretlemeleri istendi. Yaklaşık 70-80 kişi söz isteyerek Erdoğan'a sorular sordu. Delegeler Erdoğan'a "Köşk sizin hakkınız" dedi.

Anketlerde de 900 kişinin çoğunluğunun Köşk adayı olarak Erdoğan'ı gösterdiği öğrenildi. Başbakan Erdoğan, delegelerin "Köşk'e çıkarsanız Genel Başkan kim olacak?" sorusuna "Oldu ki ben Başbakanlığı bırakırsam, MKYK'dan birisi Genel Başkan olur ve 45 gün içinde partiyi kongreye götürür. Kongrede de yeni Genel Başkan seçilir. Tabi bunların hepsi Cumhurbaşkanı adayının kimin olacağına bağlı" diye cevap verdi. Bir delegenin "Genel başkan ile başbakan ayrı mı olacak?" sorusu üzerine de Erdoğan, "Bu tür konuları istişare etmek gerekir" dedi.

'Kavga bekleyen yanılacak'

Toplantıda delegelere seslenen Erdoğan, yaklaşık yarım saatlik konuşmasında ise şu mesajları verdi: "Ben tek başıma karar almam. Geçen hafta milletvekillerinden görüş aldık, MYK'dan ve MKYK'dan görüşler aldık. En son delegeler kalmıştı bugün de sizin görüşlerinizi alacağız. Mayıs ayında da kampta son istişaremizi yapacağız. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızla görüşeceğiz. Köşk adayını belirlerken kavga bekleyenler yanılacak."

'3 dönem değişmesin'

Başbakan Erdoğan'ın, ağırlıklı olarak "3 dönem kuralı değişmesin" diyen delegelere, "Ben de öyle düşünüyorum. 3 dönem kuralı değişmemeli" dediği öğrenildi.