AKP'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması: Erdoğan ve Bahçeli ortak miting düzenleyebilir

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, MHP ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurdukları Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerde beraber yürüyeceklerini hatırlatarak, "MHP ile önemli görülen illerde ortak miting düzenlenebilir" dedi.

Kurtulmuş, AKP'nin İstanbul adayıyla ilgili olarak da, "Bütçe görüşmeleri cuma günü bitiyor, İstanbul adayı bağımsız bir toplantıyla duyurulacak" diye konuştu.

Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Fırat'ın doğusuna gerçekleştirilecek operasyonlara ilişkin olarak da açıklamalarda bulundu. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in YPG'ye ilişkin açıklamasına tepki gösteren Kurtulmuş, "Jeffrey'in YPG açıklaması kabul edilemez. Terör örgütlerinden demokratik ülkelere yar olmaz" dedi.

Washington merkezli Atlantik Konseyi'nde konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin YPG/PKK ile ilişkisini 2003 yılından sonra Irak'ta oluşan duruma benzetmiş, "örgütün siyasal anlamda Suriye toplumunun bir parçası olması gerektiğini" savunmuştu.

Erdoğan, Fırat'ın doğusune birkaç gün içinde harekât başlatılacağını duyurmuştu.

TIKLAYIN - Erdoğan: Fırat'ın doğusuna harekât birkaç güne başlayacak

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Jeffrey'nin YPG açıklaması kabul edilemez. Bölgenin istikrarlı tek ülkesi Türkiye'dir. Trump ve Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde bu konularda görüşler bildirildi. ABD, YPG ile değil Türkiye ile işbirliği yapsın. Bölge halkına zulmeden bu terör örgütünün tasfiye edilmezi lazım. ABD bu işi nasıl çözeceğini biliyor. Menbiç özelinde de söz verildiği gibi bütünü PYD'den temizlenmelidir. Beklentimiz Kuzey Suriye'den PYD'nin çekilmesi.

"Amerikan askerinin varlığı oradaki oeperasyonalrı zorlaştırıyor ama askerlerin bir an evvel oradan tahliye edilmesi gerekiyor.

"Elimizdeki kartların ne olduğunu ABD'liler çok iyi biliyor. Bu arada ABD'lilerin yavaş yavaş bizim noktamıza gelmek zorunda olduklarını hissettiklerini biliyoruz. Oradan FETÖ'yü deport etmeleri çok zor. Ancak orada durdukça Türkiye-ABD ilişkileri zehirleniyor.

"Amerikalılardan siyasetçi olarak beklediğimiz FETÖ'ye karşı siyasi bir tavır almalarıdır. Siyasal bir tutum içerisine gimesi gerekiyor. Böyle bir tutum içine girerlerse geri aklan mahkemelerin işidir.

"(MHP ile işbirliği) Yerel sçeimler konusunda ilk çalışmalara başlayan biziz. 74 ilimizdeki adaylarımzıı ilan ettik. Büyük şehirler üzerinden de MHP ile ittifak yapıldı. Genelbaşkan Yardımcısı arkadaşlarımız teknik çlaışmalarını tamamladılar. Bizim gösterdiğimiz yerde MHP'liler, onların gösterdiği yerde de biz aday göstermeyeceğiz. Hayırlı olsun. Partilerin yöneticileri bir masa etrafında oturup iş birliğine başlasalardı zor olurdu.

"Bugün-yarın liderler tekrar görüşür. Çok başarılı sonuç alacağımızı ümit ediyoruz. Erzurum, Denizli, Aydın adaylarının çekildiğini MHP lideri açıkladı. Erdoğan ve Bahçeli yerel seçimde önemli bazı illerde ortak miting düzenleyebilir. Ankara'da görkemli bir lansman olacak.

"Önemli gördüğümüz illerde MHP ile ortak miting düzenlenebilir."