AKP'den çözüm süreci sonrası için 3 ayaklı sosyalleşme projesi

AKP, PKK'nın 8 Mayıs'ta başlayacak sınır dışına çekilme sürecinin tamamlanmasının ardından bir dizi sosyal projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Buna göre, terör kapsamında boşaltılan 4 bin köye geri dönüş desteklenecek, köy korucuları için projeler hazırlanacak ve suça bulaşmamış PKK'lıların rehabilitasyonu sağlanacak.

Hükümet, PKK’nın 8 Mayıs’ta başlayacak çekilmeyi tamamlamasının ardından, bir dizi sosyal çalışmayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Nuray Babacan'ın Hürriyet gazetesinde yer alan haberine göre, AKP kurmaylarının yaptığı toplantılarda, "sosyal adımlar" olarak nitelendirdikleri bir dizi çalışma şu başlıklardan oluşuyor:



500 bini aşkın göçmen: Boşaltılan yaklaşık 4 bin köye dönüşü teşvik etmek için sosyal düzenlemeler yapılacak. Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan yararlanılarak, bu kişilerin evlerini onarmaları, tarım ve hayvancılık kredileriyle, eski hayatlarına dönmeleri sağlanacak. TBMM’de 1998’de kurulan Boşaltılan Köyler ve Göç Sorunu Komisyonu’nun raporuna göre, boşaltılan köy ve mezralarda, 500 binin üzerinde kişi göçmen durumuna düştü.

Koruculara rehabilite: 22 ildeki 46 bin 113 geçici köy korucusuna, erken emeklilik hakkı, tazminat ve yeni iş olanakları yaratılmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütecek. Geçici köy korucularının ailelerine sağlanan sosyal imkanlar da ellerinden alınmayacak. Ailelerin tedavilerinin devlet tarafından karşılanması gibi sosyal uygulamalar devam edecek. Silahsızlandırma ise Jandarma Genel Komutanlığı marifetiyle yapılacak.

Suça karışmamış PKK'lılar: Çekilmenin tamamlanmasından sonra silah bırakarak Türkiye’ye dönecek olan PKK’lıların, normal hayata karışabilmeleri için bir dizi düzenleme gerekecek. Bu PKK'lıların özellikle bazıları için “eğitim, vatandaşlık, askerlik, iş, meslek edinme, seçme ve seçilme hakları” gibi konularda düzenleme yapılacak. Bu düzenlemenin önümüzdeki yasama döneminde, TBMM’ye sevkedilmesi planlanan 5. yargı paketiyle yapılması bekleniyor.

Süreci bozanlara ayrıcalık yok: Çözüm sürecinin sosyal ayağında, silahtan arındırılan ve sosyal destek projeleriyle rehabilite olanağı verilen eski PKK'lılar ile korucular için aynı kurallar geçerli olacak. Bu kişilerin herhangi bir yerde silahlı yakalanmaları suç sayılacak. PKK’lıların terörist faaliyette bulunmaları, kırsal ve şehirlerde yasadışı faaliyetlerinin tespit edilmesi durumunda hiçbir ayrıcalıkları olmayacak.