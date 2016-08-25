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AKP’den CHP’ye ‘geçmiş olsun’ ziyareti

CHP: Bu terör saldırısı bizi asla geri adım attırmayacaktır

25 Ağustos 2016 22:42

AKP heyeti, Artvin’de CHP konvoyuna saldırı sonrası CHP Genel Merkezi'ne geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrasında CHP ve AKP genel başkan yardımcıları açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl şunları söyledi:

"Bu terör saldırısı bizi asla geri adım attırmayacaktır. Sayın genel başkanımızın soğukkanlı duruşu ve programını aksatmadan sürdürüyor olması da bu teröre verilen en önemli cevaplardan birisidir. Biz ülkemize olan sevdamızın gereği Türkiye'nin birliğini savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Hiçbir saldırı girişimi bu tavrımızdan alı koymayacaktır. Türkiye'nin kardeşliğini savunmaya devam edeceğiz.

Özellikle 15 Temmuz akşamından sonra ortaya çıkan bu uzlaşma ve birlikteliğin de artık daha kalıcı olması en büyük temennimiz olacaktır."

CHP'li Bingöl'ün ardından AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da kısa bir açıklama yaptı. Yazıcı şu açıklamalarda bulundu:

"Artvin'deki şehidimiz için, vatanını savunmak uğruna şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Komşu ülkede terörist unsurları bertaraf etmek için silahla mücadele eden kahraman ordumuza başarılar diliyorum."

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