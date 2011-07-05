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AKP'den CHP'ye 15 Temmuz resti

Elitaş, CHP’li milletvekillerinin 15 Temmuz’a kadar yemin etmemeleri halinde vekilliği kaybedebileceklerini söyledi

05 Temmuz 2011 03:00

T24- AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’li milletvekillerinin 15 Temmuz’a kadar yemin etmemeleri halinde vekilliği kaybedebileceklerini söyledi. Elitaş, “15 Temmuz’dan sonra iş işten geçer” dedi.

 




AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP’nin yemin etmemesi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

NTV yayında ara seçimin gündeme gelebileceğini söyleyen Elitaş, CHP’li milletvekillerini bir kez daha yemin etmeye çağırdı.

Devamsızlık nedeniyle milletvekilliğin düşeceğini de hatırlatan Mustafa Elitaş, bu konuda tarih de verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, “15 Temmuz’a kadar yemin etmezlerse iş işten geçer” dedi.

CHP, “Ergenekon” sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay’ın milletvekili seçildikten sonra tahliye edilmemesi üzerine TBMM’nin açılışına giderek yemin etmemişti.

CHP’li milletvekilleri Meclis Başkanlığı seçimine izleyici olarak hazır bulunmuş ama oy kullanmamışlardı.

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