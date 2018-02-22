AKP'den CHP'nin 'ittifak' eleştirilerine yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin MHP ile yaptığı seçim ittifakı ile ilgili ana muhalefet partisi CHP'nin eleştirilerine ilişkin "Koalisyon ile ittifak çok farklı şeyler. Koalisyon seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı durum. İttifak siyasi partilerin ortak bir çalışma programı etrafında seçmene yaptığı bir deklerasyon" dedi.

HaberTürk'te yer alan habere göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin ittifak eleştirilerine ilişkin; ''Koalisyon ile ittifak çok farklı şeyler. Koalisyon dediğimiz şey seçim sonrası gündeme gelen sandıktan çıkan sonuçlar üzerinden siyasi partilerin seçim öncesi vadettiği şeylerin aksine koalisyon adına derme çatma oluşturdukları bir yapıydı. İttifak ise seçim öncesinde birbirine yakın olan çözümleri, gayeleri yakın olan, projeleri yakın olan partilerin seçim öncesinde daha ortada seçim yokken bir araya gelip vizyonunu deklere ettiği yeni hükümet sisteminin siyasete getirdiği bir yenilik. Bir süre sonra şöyle bir siyasal süreç oluşacak. iki temel siyasal damar var. Burada çok temel fark öncelik ve sonralık. Koalisyon seçimden sonra çıkan tablonun dayattığı durum. İttifak siyasi partilerin ortak bir çalışma programı etrafında seçmene yaptığı bir deklerasyon" dedi.

"Temel dinamiği siyaset birleştirici özelliği"

"Sistemleri siyasi partiler üzerinden okuyamazsınız" diyen Ünal, "Her sistem kendi yeniliğini beraberinde getirir. Hükümet sisteminin temel dinamiği siyaseti birleştirici özelliği. Böyle bir meseleyi bir parti üzerinden okumak yanlış. MHP'nin baraj sorunu üzerinden bu düzenleme yapıldı dersek, abeste iştikal olur. Tabi ki siyasi partiler ittifak yapacak. Bu siyasi partiler bu siyasal tercihlerinden dolayı yargılanabilir mi, sorgulanabilir mi. Hayır.'' şeklinde konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal, ittifak yapamayan partiler açısından barajın diğer partiler için dezavantaj olacağı konusunda, ''Hükümet sistemini getireceksiniz ama ittifakların önünü kapatacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Ben kimse ile ittifak yapmak istemiyorum. Sizin de ittifak yapmanızı istemiyorum. Böyle bir mantık olmaz. Pusulada bir değişiklik söz konusu değil. Kura ile yerleri belirleniyordu. İttifak yapan partiler yan yana olacak. Kura esnasında tek bir parti gibi kuraya tabii olacaklar. İttifak yapan o partilerin üzerinde unvanı yazacak.'' ifadelerini kullandı.

"Bu ittifak 2019'a dönük bir ittifak değil"

Ünal, ''Bundan sonraki süreçte tek bir siyasi parti söz konusu değil. Bunlar siyasi partilerin kurullarında yapacağı görüşmeyle belli olur. MHP ile oluşturduğumuz bu ittifak 2019'a dönük bir ittifak değil. 2023'e Türkiye'ye dönük hedeflerini ortak tayin etmek için bir birliktelik. Burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Türkiye'de milliyetçi söylem yükseliyor, ya da kutuplaşma oluyor diye bir şey söz söyleniyor. Türkiye'nin sınır güvenliği devletin bekası milli ve yerli bir duruş ortaya çıkardı. Kim bu ülkenin güvenliği için bir dert bir sıkıntı duyuyorsa bu bunun söylemidir'' diye konuştu.

Tezcan: Sandık çevresi , parti destekçilerin müdahalelerine açık olmakta

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, AKP ve MHP'nin TBMM'ye sunduğu 26 maddenin içinde yer alan "Oy pusulalarının tamamı aynı sandığa konulacak" teklifi ile ilgili olarak "Kolluk güçlerinin sandık çevresine girebilmesi sandık başkanının çağrısına bağlıdır, şimdi vatandaşın çağrısı ile de gelecek diye hüküm getirmişler. Sandık başkanlarının kararlı durdukları yerlerde, parti destekçilerin müdahalelerine açık olmaktadır. Sandık başkanını öneremezsin diyorlar siyasi partilere. Güvenli seçim konusunda bütün kadrolarımızla her sekilde sandığa sahip çıkacağız" dedi.

CHP'nin seçim güvenliği eleştirisi

Mahir Ünal, CHP'nin seçim güvenliği eleştirilerine yönelik, "1984 yılında ve daha sonrasında YSK'nın onlarca kararı var. Her siyasi partinin sandık yönetim kurulu üyesi var. Sandık kurulu pusulaları teslim alıyor. 1984'ten itibaren YSK sandık kurulunun ihmali sonucu mühürlenmemiş olan zarf ve pusulalar ile ilgili kurulun ihmali var ise bu geçerli sayılmış, bu yeni değil. 2016 referanumunda CHP'nin sandık başında görevli sayısı 147 bin kişi. Dışarıdan zarf pusula getirip oy kullanılması mümkün değil. CHP'nin yaptığı çok tehlikeli bir şey var. Bunu şaibeli hale getirmek. YSK başkanı isyan etti, Kılıçdaroğlu için hukuki süreç başlatacağını söyledi. Hukuku gayri meşru sayıyorsunuz, hukuksuzluk yaptığınız da zaten hukuku da tanımıyorum diyorsunuz. Bu siyaset değil, bu çok teklikeli bir şey" ifadesini kullandı.

"Yapılan düzenleme seçim güvenliğini garanti altına alıyor"

"Yapılan düzenleme seçim güvenliğini garanti altına alıyor" diyen Ünal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kırsalda seçim güvenliği konusunda risk ortaya çıktığında biz orada insiyatif bırakıyoruz düzenleme ile. Sandıkların taşınması konusunda imkan veren bir düzenleme. Yine seçim güvenliği ile ilgili bir düzenleme. Vatandaşın iradesinin tam olarak yansıması.''