AKP'den CHP'li 15 vekilin 'İyi Parti' istifasına ilk yorum: Güneş Motel'den ders almamışlar

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP'den 15 milletvekilinin istifa edip İyi Parti'ye katılmasını değerlendirdi. Turan, "CHP Güneş Motel olayından ders almamış. Millete rağmen hiçbir senaryo tutulmamıştır. Tutulmayacaktır" dedi.

Güneş Motel olayı nedir?

Güneş Motel Olayı veya 11'ler Olayı, 1977 yılı sonunda, 1977 Türkiye genel seçimleri'nde Adalet Partisi'nden (AP) milletvekili seçilen 11 vekilin partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vermesidir. Bu vekiller, 5. Demirel Hükûmetine verilen gensoruyu desteklemek, Bülent Ecevit'in kuracağı hükûmetin güvenoyu oylamasında destek vermek karşılığında Ecevit'in kuracağı 42. Türkiye Hükûmeti'nde ekseriyetle bakanlık görevi aldı.

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, Bülent Ecevit AP'den istifa eden 12 vekille, CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil'in organizasyonuyla belediyeye ait Florya'daki Güneş Moteli'nde görüştü ve CHP'ye geçişleri karşılığında bakanlık ve Ecevit'in idaresine destek pazarlığı yaptı.

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, AP'den ayrılan vekillerin gensoruyu desteklemesi neticesinde 41. Türkiye Hükûmeti düşürüldü. Cemalettin İnkaya bu gensoru görüşmelerinde oy vermedi. Böylece 12 vekil sayısı 11'e düştü ve Güneş Motel Olayı da bu nedenle 11'ler olayı olarak da anıldı. Ecevit, Oğuz Atalay'ın bakanlık teklifini reddetmesi sonrası geri kalan eski-AP'li 10 vekile bakanlık vererek 42. Türkiye Hükûmeti'ni kurdu.

Ne olmuştu?

15 CHP milletvekili, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimi için partilerinden istifa ederek İyi Parti'ye katıldı. Bu isimlerin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'nun talimatıyla istifa ettiği bildirildi. Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan İyi Partili milletvekili sayısı 20'ye ulaştı ve partinin grup kurmasının önü açıldı.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay , "Biz CHP olarak, demokrasi ayıbına karşı demokrasi arayışımızı sürdüreceğiz. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bir demokrasi ayıbına daha imza atmasına izin vermeyeceğiz" dedi. Altay, "demokrasiye yönelik gaspa zırh oldular" dediği isimleri şöyle sıraladı:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya MilletvekiliMustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil , Aydın MilletvekiliHüseyin Yıldız , Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu , Bursa Milletvekili Erkan Aydın , Çorum MilletvekiliTufan Köse , Edirne Milletvekili Okan Kaytancıoğlu , İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık , Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet , Niğde Milletvekili Ömer Fethi Güler ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.