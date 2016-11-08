AKP'den CHP bildirisi için suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülkede vatana ihanet edenlerin, bu ülkede terör estirenlerin avukatlığına soyunanlar bunun bedelini ödemek durumundadır" açıklamasının ardından AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül, CHP Parti Meclisi'nin (PM) dün yayınladığı bildiri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. Gül, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada "CHP'nin PM bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla 6 Kasım'da olağanüstü toplandı. Cumhuriyet gazetesi yöneticileri ve yazarları ile 9 HDP milletvekilinin tutuklanmasının değerlendirildiği toplantıda alınan kararlar dün (7 Kasım 2016) yayınlanan bir bildiriyle açıklandı. "CHP Parti Meclisi'nden yurttaşlarımıza" başlığıyla yayımlanan bildiride "AKP, bugün de Meclis’teki milletvekillerini tutuklatarak teröre hizmet etmektedir. Hukuki süreçler tamamlanıp hüküm kesinleşmeden milletvekillerinin tutuklanması anayasaya ve Anayasa Mahkemesi’nin içtihatlarına aykırıdır. Bu hukuk dışı uygulamaya son verilmelidir", "Türkiye’yi uçuruma sürükleyenler mutlaka yargıya hesap verecektir" ifadeleri yer alıyordu.

"Bedelini ödeyecekler"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Keçiören'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet gazetesinin yazar ve yöneticileri ile HDP milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili olarak CHP'nin dün yayınladığı bildiriyi eleştirdi. Erdoğan "Bu ülkede vatana ihanet edenlerin, bu ülkede terör estirenlerin avukatlığına soyunanlar bunun bedelini ödemek durumundadır, hesabını vermek zorundadır, vereceklerdir. Milleti karşısına alanlar bedbahttır" ifadesini kullandı.

AKP'den suç duyurusu

AKP Genel Sekreteri Abdulhamit Gül ise Erdoğan'ın konuşmasından yaklaşık 10 dakika sonra sosyal medyada yaptığı açıklamada "CHP'nin PM bildirisine karşı AK Parti olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. CHP, terör örgütlerinin yanında, Cumhuriyetin ve halkın karşısında durdukça bu milletten gereken dersi almaya devam edecektir" dedi.