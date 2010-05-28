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AKP'den 'candaş medya' açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Çelik, Başbakan Erdoğan'ın "Candaş Medya' ifadesi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

28 Mayıs 2010 03:00

T24 - AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Candaş Medya' ifadesi ile "CHP Kurultayı'na katılan orada gazeteci olduğunu unuturcasına candan alkış çalan ve 'Cansiperane' CHP sözcülüğüne soyunan bazı medya mensupları ve onların yazı ve beyanlarına yer veren bazı medya organlarını kastettiğini" belirtti.


Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın AKP Grup Toplantısı'nda kullandığı "Candaş Medya" ifadesinin, bazı köşe yazarları ve yorumcular tarafından "Alevi gazetecileri kastettiği" şeklinde yorumlandığını belirterek, şunları kaydetti:


"73 milyon vatandaşın hangi dinden, hangi etnik kökenden hangi mezhepten olurlarsa olsunlar, farklılıklarını koruyarak huzur ve barış içerisinde, bir arada yaşamaları, eşit vatandaşlık paydasında buluşmaları için ezberleri bozacak açılımlara imza atan Başbakanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayip Erdoğan'a böyle bir yakıştırmada bulunmak ayıp ve iftiradır. Sayın Başbakan 'Candaş Medya' ifadesi ile, belki ideolojik saiklerle değil ama AK Parti'ye duyduğu husumetten dolayı, CHP Kurultayı'na katılan orada gazeteci olduğunu unuturcasına candan alkış çalan ve 'Cansiperane' CHP sözcülüğüne soyunan bazı medya mensupları ve onların yazı ve beyanlarına yer veren bazı medya organlarını kastetmiştir."


"Can" kelimesinin Sünni-Alevi ayırımı olmaksızın Türkiye'de çok yaygın olarak kullanılan bir isim olduğunu vurgulayan Çelik, "Alevi-Bektaşi kültüründe de yaygın bir kullanımı olan 'can' kelimesi ve türevlerini Alevilikle özdeşleştirmek, çok zorlama ve iyi niyetle bağdaşmayan bir yorumdur. Alevi çalıştayları ile Alevi vatandaşlarımızın her türlü mağduriyet ve sıkıntısını gidermeye çalışan bir hükümetin Başbakanına böyle bir ithamda bulunmak izan ve vicdan ölçüleri ile bağdaşmaz" dedi.

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