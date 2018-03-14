AKP'den 'bozkurt' açıklaması: Erdoğan rabiamızı sayıyordu, kadraja öyle bir görüntü girdi

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisinin Mersin olağan kongresinde yaptığı bozkurt işaretine ilişkin olarak açıklama yaptı. Ünal, Cumhurbaşkanımız rabiamızı sayıyordu, kadraja öyle bir görüntü girdi" dedi.

Erdoğan’ın Mersin’de bozkurt işareti yapması da sorulan Ünal, “Cumhurbaşkanımızın toplumun değişik kesimlerinin hassasiyetlerine ilişkin, onların bu hassasiyetlerini kucaklayan işaretlerini kullanabilir ama orada şu oldu, videoyu izlediğinizde Cumhurbaşkanımız AK Parti’nin Rabiamızı sayıyordu. Kadraja da öyle bir görüntü girdi benim gördüğüm” ifadesini kullandı.

Ünal, ittifak görüşmeleri ve Saadet Partisi’ne yönelik olarak “Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum” dedi.

Habertürk TV’de konuşan Mahir Ünal’ın açıklamaları şöyle:

“Saadet Partisi bu ittifakın içinde olmak istemediğini açıkladı. Hiçbir zaman AK Parti ile ittifak düşünmedi zaten. Biz hiçbir yapıya karşı, yani en başta da söyledim, bunu bir milli mutabakat olarak görüyoruz. Bizim hiçbir partiye kapımız kapalı değil ama Saadet Partisi’nin ittifakın içinde hiçbir zaman olmak gibi bir niyeti olmadı. Bizimle herhangi bir ittifak içinde olmak adına çabası, gayesi olmadı. Herhangi bir şekilde niyet bile ortaya konmadı.

‘Sanki yüzde 10-15 oy oranında…’

Onların ne yapıp ne yapmayacağı konusunda benim bir niyet okumam söz konusu değil. Saadet Partisi’nin bundan sonra ne yapacağına yine Saadet Partisi karar verecektir. Sanki yüzde 10-15 oy oranında yüksek bir popülerlik kazandırılmasının da sanki bir kilit parti gibi konuma taşınmasını da siyasi olarak gerçekçi bulmuyorum.”

‘Cumhurbaşkanımız AK Parti’nin Rabiamızı sayıyordu’

Tayyip Erdoğan’ın Mersin’de bozkurt işareti yapması da sorulan Ünal, “Cumhurbaşkanımızın toplumun değişik kesimlerinin hassasiyetlerine ilişkin, onların bu hassasiyetlerini kucaklayan işaretlerini kullanabilir ama orada şu oldu, videoyu izlediğinizde Cumhurbaşkanımız AK Parti’nin Rabiamızı sayıyordu. Kadraja da öyle bir görüntü girdi benim gördüğüm” dedi.

Ünal’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(Meclis’teki ‘ittifak’ kavgası) Kılıçdaroğlu, kongrede de söyledi, militan istiyorum dedi. İttifakla ilgili düzenleme hilelelerin nasıl yapılacağının düzenlemesiymiş. Ben CHP’nin saçma iddialarını dile getirecek değilim.

Bize neden ittifak düzenlemesi yaptınız diye soramazlar. Biz de onlara deriz ki, bu bizim (seçim barajı) siyasi parti olarak barajla ilgili siyasi tercihimizdir.

(CHP içindeki boykot çağrıları) CHP’nin böyle bir şeye kalkışması CHP’nin kendisini kapatması haline gelir.

(Mühürsüz zarf tartışması) YSK zarfları teslim ediyor, onlar da bunları hızla mühürlüyorlar ve tutanak altına alıyorlar. Ortak imza altına alıyorlar. Bunlarda bazıları mühürlenmemiş olabiliyor. YSK’nın gönderdiği zarflar imza ile tutanak haline almışsa bunların da geçerli olması yönünde bir karar almak zorunda kalıyorduk.

(Rex Tillerson’ın görevden alınması) Devletler arası ilişkiler kişiler üzerinden değil kurumlar üzerinden yürütülür. ABD’de Dışişleri Bakanlığı nezdinden ABD Başkanı’nın böyle bir tasarrufu olmuştur, biz yeni görevlendirilen Dışişleri Bakanı ile devlette devamlılık esastır ilkesi gereğince kurumsal ilişkilerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. 8 Mart’ta başlayan komisyonlar arasında bir görüşmenin devamı niteliğinde bir ziyaret (Çavuşoğlu). Yeni Dışişleri Bakanı ile bakanımız oturup gelişmeleri değerlendireceklerdir.