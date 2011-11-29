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AKP'den bedelliyi gün farkıyla kaçıranlara müjde!

TBMM'de bedelli askerlik görüşmeleri başladı. AK Parti verdiği önergeyle, yaş...

29 Kasım 2011 02:00

T24 - AKP, bedelli askerlikten yararlanma sınırını 'yasanın yayımlandığı gün 30 yaşından gün almış olmak' olarak belirleyen maddenin '31 Aralık 1982'den önce doğanlar' diye değiştirilmesi için önerge verdi.

TBMM'de bedelli askerlik görüşmeleri başladı. AKP verdiği önergeyle, yaş sınırı olarak '31 Aralık 1982'den önce doğanlar' dedi. 



TBMM Genel Kurulunda, bedelli ve dövizle askerlikle ilgili düzenlemeleri içeren, Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine başlandı.

AK Parti'den bir önerge geldi. Önergede 'bedeli askerlikten 31 Aralık 1982'den önce doğanların yararlanacak' denildi.

Düzenlemede, Resmi Gazete'de yayımlandığı gün baz alınarak, '30 yaşından gün alanlar' ifadesi yer alıyordu. Bu nedenle bedelliden gün farkıyla yararlanamayacak kişiler olacaktı.



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