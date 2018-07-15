AKP'den bedelli askerlik açıklaması

24 Haziran seçimleri öncesinde sıklıkla gündeme gelen ve AKP'nin de seçim vaatlerinden biri olan bedelli askerlik konusunda bir açıklama daha geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, bedelli askerlik konusuna ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışma yaptığını belirterek bedelli askerlik sürecinin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tamamlanabileceğini belirtti.

Çalık bedelli askerlik konusunda milletin talebi doğrultusunda çalışmalara başlandığını belirterek "Bakanlığımız bununla ilgili olarak çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek ve İnşallah Meclisin gündemine gelecek. Belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak" dedi.

"Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile tamamlanabilir"

Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlerde kendilerini destekleyenlere teşekkür ederek bedelli askerlik konusunun seçimlerden önce gündeme geldiğini ve milletin talebi doğrultusunda çalışma başlatıldığını vurguladı.

Çalık "Bedelli askerlik 24 Haziran'dan önce gündeme gelmişti. Şimdi inşallah bedelli askerlikle ilgili çok ciddi bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonuna gelinmiş vaziyette. Milli Savunma Bakanımız bununla ilgili olarak çalışmalarını tamamlayıp Cumhurbaşkanımıza arz edecek ve inşallah Meclisin gündemine gelecek, belki de kararnameyle bedelli askerlikle ilgili süreç tamamlanmış olacak" dedi.

"Biz milletimizin ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz"

Halkın, bedelli askerlik konusundaki taleplerini çeşitli kanallardan kendilerine ulaştırdığını belirten Çalık, Cumhurbaşkanının da bu taleplerin farkında olduğunu belirtti. Çalık, "Bize de sosyal medya üzerinden, telefonlar, mailler üzerinden çok yoğun taleplerin geldiğini biliyoruz. Eğer milletimizin buna ihtiyacı varsa, biz milletimizin ihtiyaçlarını görmekle mükellefiz. Cumhurbaşkanımız da 'bunun mesajını aldık' dedi ve gerekli çalışmaları ve düzenlemelerini yapıyor" dedi. Çalık, şöyle devam etti:

"Cinsel istismara ve her türlü şiddete sıfır tolerans düşüncesiyle hareket ettiklerinin de altını çizen Çalık, toplumun ahlaki düzenini bozacak; dini istismar eden hiçbir ekibin, hiçbir grubun faaliyetlerine izin verilmeyeceğini ifade ederek "Bundan sonra da cinsel istismara sıfır tolerans, şiddete sıfır tolerans. İnsan hak ve özgürlükleri bütün canlılar, hak ve özgürlükleri inşallah müthiş bir şekilde ihlal edilmeyecek diyorum ve çalışmalarımıza bundan sonra da bu doğrultuda devam ettireceğiz."