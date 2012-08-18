AKP'den BDP'li vekillerin PKK'lılarla çıkan görüntülerine tepki geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan, Hakkari'de PKK'lılarla görüntülenen BDP'li vekillere, "Herkesin bir tahammül noktası var, aklınızı başınıza devşirin" dedi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de ''PKK gizli bir mesaj veriyor'' açıklamasında bulundu.

İncelemelerde bulunmak için gittikleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yollarını kesen PKK'lılarla samimi görüntüler veren BDP'li milletvekillerine ilk tepki Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan geldi. Günay, "Herkes aklını başına devşirsin. Herkesin bir tahammül noktası var, birbirimizin tahammülünü zorlamayalım" diye konuştu.

Şehit ve gazi aileleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Günay, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Günay, bir gazetecinin BDP'li vekillerle PKK'lıların birarada görüntülenmesiyle ilgili sorusuna şu yanıtı verdi:

"Herkes aklını başına devşirsin. Herkesin bir tahammül noktası var, birbirimizin tahammülünü zorlamayalım. Biz kimseyi ötekinden ayırmıyoruz. Eşitlik kardeşlik, barış ve dayanışma içinde yaşayalım diye uğraşıyoruz. Vatanımız kalkınsın diye uğraşıyoruz. Bu millete büyük acılar çektirenlere hiçbir şey olmamış gibi davranılması, bu millete büyük acılar çektirenlere parlamentoda bir başka tarzda övücü mukabelede bulunulması hepimizi yaralar. Özellikle milletvekili arkadaşlar, hangi partiden olursa olsun sağduyulu olmalı. Bu milletin ortak özlerine karşı duyarlı olmalarını tavsiye ederim. Böyle davranacaklarını temenni ederim. Haberi görmediğim için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum."



AKP'li Ömer Çelik: PKK gizli bir mesaj veriyor



AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, BDP'li milletvekillerinin PKK'lılarla bir arada gözüktüğü fotoğraflar üzerine, ''PKK gizli bir mesaj veriyor'' açıklamasında bulundu.



Çelik, temaslarda bulunmak üzere Şemdinli'ye giden BDP'li milletvekillerinin yol üzerinde bir grup PKK'lı ile bir araya gelmesi üzerine Twiiter'dan PKK ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çelik, şunları yazdı:

''PKK, CHP'li Aygün'u kaçırdıktan sonra BDP'lilerin yolunu kesmiş, propaganda-sohbet görüntüleri var gazetede. PKK gizli bir mesaj veriyor.''

''PKK'nın Kürtlere ve diğer gruplara dönük asimilasyon politikasının çarpıcı bir örneği bu. 'Zazayim' diyen Aygün'ü asimile etmeye çalışıyor.''

''Aygün'ün 'Zazayim' demesi ona PKK'nın 'özel savaş yürütücüsü' sıfatı takmasına yetiyor. Hedef olmasını sağlıyor. CHP'den ayrılması isteniyor.''

''PKK'nın tanımladığı şekilde Kürt olmayan herkesi asimile etme politikası ortaya çıkıyor. 'PKK Kürdü' olmayan herkesi hedefe alıyor.''

''PKK'nın Kürtlügü, Aleviliği, Sunniliği tanımlama, kimliklere baskı politikasına "barış", "kimlik mucadelesi" sıfatları yakıştıranlar var.''

''Kürt kimliği için mücadele edenlere, PKK'nın çizdiği alan dışında Kürt olma hakkı tanınmıyor. En büyük asimilasyon ve inkar politikasi bu.''

''PKK, Aleviliği ve kendi tanımı dışında Kürt olmayı da düşman ilan ediyor...''