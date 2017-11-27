AKP'den Bahçeli'nin 'tercihli ittifak' önerisine yanıt

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'tercihli ittifak' önerisine yanıt verdi. Yazıcı, "Bunlar oturulur konuşulur" dedi.

Bahçeli, 2019 genel seçimleri için “tercihli ittifak” formülünü gündeme getirmişti.

Bahçeli şöyle konuşmuştu:

“İttifak yapacak siyasi partilerin tüzel kişilikleri ve partilere verilen oylar görülmeli. Şu A partisi, bu B partisi. C ittifak partisi. İttifakın altına, ittifakı oluşturan F ve E partileri konulmalı. İttifaka mühür vuracaksınız ama ittifakı oluşturan E partisinin mührünü de vurmanız lazım. O zaman E ile F’nin mühürleri toplamı C’yi oluşturur. C’nin çıkaracağı milletvekilinin kendi arasındaki dağılımı da E ve F partilerinin milletvekili sayısı olur. Dolayısıyla onlar da Meclis’te temsil edilir. Eğer barajı aşarsa Hazine’den yardım alma durumu da olur. Bunlar tartışılsın diye söylüyoruz. Çünkü geçmiş dönemde biz bunları yaptık."

Yazıcı Bahçeli'nin bu önerise yanıt vererek şu ifaeleri kullandı:

"Seçme hakkı önemli. Kişiye bağlı en temel siyasal hakların başında geliyor. Bireyler dolambaçlı prosedürlerden hoşlanmazlar. Bir formülasyon öneriyor sayın genel başkan. Fazla prosedür içermeyen bir şekilde kullanmak ister seçmen. Bunlar oturulur konuşulur. Bu düzenlemeler olabilir ama seçmenin kafa karışıklığına yol açacak, seçme hakkını zorlaştıracak prosedürlerden uzak durmak gerekir."

Yazıcı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta yaptığı konuşmaya da sert tepki gösterdi:

"Akla mantığa sığmayan isnatlarda bulundu. Geçen hafta bir Cumhurbaşkanımızla alakalı, densizce beyanlarda bulundu. İkincisi de kadına şiddeti geçim sıkıntısı. Edep dışı, ahlak dışı söylemler. CHP camiası önemli bir camiadır. Bir kişinin bu söylemi kabul edilebilir değildir. Edepsizce, aymazca beyanlar, elbette ki yargı önünde bunun hesabını verecektir.

Bu söylem suç isnadı içermesi durumundan ceza yargısına da konu olabilecek bir fiil. Cumhurbaşkanımızın avukatları ceza kovuşturması için gerekeni yapacak.

Salı günkü konuşmalarını irdeleyin. Hiçbir proje önerisi yoktur. Ayağı yere basmayan, bir takım mahfillerin sözcülüğüne soyunmuş bir adam konumunda. Türkiye düşmanları, hükümetimizin faaliyetlerini önemsemeyen, Türkiye'nin ilerlemesini riskli gören çevrelerin dile getirdikleri söylemlerin sözcülüğüne soyunmuş bir durumda. Muhalefet partisi genel başkanı bu tür bir söylemi nasıl gerçekleştirir."