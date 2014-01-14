AKP'den ayrılan Yıldırım: Partide oligarşik yapı var

AKP’den istifa eden Bağımsız Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ile ilgili soruşturmanın ardından yaşanan görevden almaların "panik hali" olarak özetlenebileceğini belirtti. Yıldırım, HSYK değişikliği ile referandumda elde edilen kazanımların kaybedileceği endişesini taşıdığını ifade ederken, “Partide dar bir oligarşik yapı tabi ki var. Bu o kadar açık ki. Çok tuhaf şeyler oluyor. Komplo diyerek yolsuzluğun üzerinin örtüldüğünü düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Yeni Asya gazetesinde yer alan habere göre, AKP’den istifa eden Burdur Milletvekili Hasan Hami Yıldırım, parti içinde toplumun sağduyusunu görmezden gelen bir yapının olduğunu söyledi. Bu yapının tamamının parti içinde olmadığını düşündüğünü aktaran Yıldırım, HSYK değişikliği ile referandumda elde edilen kazanımların kaybedileceği endişesini taşıdığını da belirtti.

Bağımsız Burdur Milletvekili Yıldırım, HSYK değişikliği, Ergenekon ve Balyoz sanıklarının yeniden yargılanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son yaşananlarla AKP tabanında endişe oluştuğunun altını çizen Yıldırım, “Kesinlikle bu atılan adımlar karşısında AKP tabanında bir endişe var. Bir yolsuzluk operasyonu gündeme geliyor. Siz onu ortaya çıkaranlarla uğraşıyorsunuz. Siz operasyonu yapan müdürleri değiştiriyorsunuz, emniyet mensuplarını değiştiriyorsunuz, savcıyı değiştiriyorsunuz yani bunun sonu nereye kadar gidebilir? Sadece bir komplo çete suçlaması ile bu konunun üzeri örtülebilir mi?” dedi.

Kamu kurumlarında bazı görevlilerin görevden alınmasını da yorumlayan Yıldırım, “Bunun yorumlanacak bir tarafını ben görmüyorum. Bu sadece ve sadece panik hâli diye görüyorum. Başka hiçbir mantığı izahı olamaz” dedi.