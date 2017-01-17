AKP'den Avrupa Konseyi'ne: Anayasa oylaması var, gelemiyoruz

Anayasa değişikliği için yapılan oylamalar nedeniyle AKP'nin Türkiye'ye ilişkin konuların görüşüleceği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne "Oylamamız var, gelemiyoruz, erteleyin" mesajı gönderdiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Anayasa değişikliği üzerindeki oylamaların bu hafta sonuna kalmadan bitmesi beklenirken, AKPM’nin 23-27 Ocak oturumu için sunulan bu gerekçe, Türkiye ile ilgili kritik oylamayı erteletmeyi hedefliyor. AKP’li üyeler, AKPM nezdinde yaptığı tüm girişimlere karşın oylamayı erteletmek için güvence alamadı. Konsey’den birçok yetkili AKP heyetine, oylama yapılıp yapılmayacağına 23 Ocak günü karar verileceğini belirterek, “Oylamanızı bitirip gelin” yanıtı verildiğini belirtti. Geçen hafta ise AKPM’nin denetim sonrası sürecinden sorumlu iki raportörü durum tespiti amacıyla Türkiye’ye geldi. Heyet Türkiye ile ilgili raporlarının işaretini ise ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada verdi.

"Bu sistem değişikliği"

Raportörler Ingebjorg Godskesen ve Marianne Mikko ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada şu mesajları verdi:

Türk yetkililer, referandum yoluyla başkanlık sistemini kuracak ve ciddi biçimde Türkiye’deki siyasi sistemi değiştiren olan anayasa değişiklik teklifini getirmekte kararlıdır.

Türk anayasasına göre gizli oy sağlanmalıdır, parlamentodaki tartışmalar canlı olarak verilmelidir.

Türk halkının yaşayacağı siyasi sisteme kendi karar verme hakkı temeldir ama yenilenen anayasanın AK standartlarıyla uyumlu olması gerekir. Bu çerçevede bu değişikliğin güçler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını sağladığı konusunda ciddi endişelerimiz var. OHAL altında referandum yapılması ciddi riskler doğuracaktır.