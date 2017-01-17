T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den Avrupa Konseyi'ne: Anayasa oylaması var, gelemiyoruz

"Türk anayasasına göre gizli oy sağlanmalıdır, parlamentodaki tartışmalar canlı olarak verilmelidir"

17 Ocak 2017 12:38

Anayasa değişikliği için yapılan oylamalar nedeniyle AKP'nin Türkiye'ye ilişkin konuların görüşüleceği Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne "Oylamamız var, gelemiyoruz, erteleyin" mesajı gönderdiği ileri sürüldü.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, Anayasa değişikliği üzerindeki oylamaların bu hafta sonuna kalmadan bitmesi beklenirken, AKPM’nin 23-27 Ocak oturumu için sunulan bu gerekçe, Türkiye ile ilgili kritik oylamayı erteletmeyi hedefliyor. AKP’li üyeler, AKPM nezdinde yaptığı tüm girişimlere karşın oylamayı erteletmek için güvence alamadı. Konsey’den birçok yetkili AKP heyetine, oylama yapılıp yapılmayacağına 23 Ocak günü karar verileceğini belirterek, “Oylamanızı bitirip gelin” yanıtı verildiğini belirtti. Geçen hafta ise AKPM’nin denetim sonrası sürecinden sorumlu iki raportörü durum tespiti amacıyla Türkiye’ye geldi. Heyet Türkiye ile ilgili raporlarının işaretini ise ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada verdi.

 

"Bu sistem değişikliği"

 

Raportörler Ingebjorg Godskesen ve Marianne Mikko ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada şu mesajları verdi:

Türk yetkililer, referandum yoluyla başkanlık sistemini kuracak ve ciddi biçimde Türkiye’deki siyasi sistemi değiştiren olan anayasa değişiklik teklifini getirmekte kararlıdır.

Türk anayasasına göre gizli oy sağlanmalıdır, parlamentodaki tartışmalar canlı olarak verilmelidir.

Türk halkının yaşayacağı siyasi sisteme kendi karar verme hakkı temeldir ama yenilenen anayasanın AK standartlarıyla uyumlu olması gerekir. Bu çerçevede bu değişikliğin güçler ayrılığını ve yargı bağımsızlığını sağladığı konusunda ciddi endişelerimiz var. OHAL altında referandum yapılması ciddi riskler doğuracaktır.

ETİKETLER

AKPAnayasa görüşmüleriAvrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24