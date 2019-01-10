AKP'den Almanya, ABD ve Çin'e temsilcilikler

Yurt dışındaki çalışmalarını hızlandıran AKP, ilk olarak Brüksel’de açtığı temsilciliğin ardından, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Çin ve ABD'de de temsilcilik açmak için çalışmalarını hızlandırdı.

"Türkiye'nin daha iyi tanıtımı, Türkiye'nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi" gibi konularda temsilcilik açmayı planlayan AKP, Brüksel’den sonra almanya, ABD ve Çin temsilcilikleri için harekete geçti.

Bu kapsamda AB ülkeleri ile Çin ve Rusya’nın da aralarında yer aldığı pek çok ülke ile temasa geçildi.

AKP'nin yurt dışında oluşturacağı teşkilatlar, ülkelerin iç hukuklarına göre 'temsilcilik', 'dernek' veya 'birlik' statüsünde faaliyet gösterecek.

AKP yetkilileri dış temsilciliklerin "AK Parti’yi yurt dışında doğru ifade etmek, oradaki bürokrasi yapı ile temas içerisinde olmak , Türkiye'nin daha iyi tanıtımı, Türkiye'nin başka ülkelerle bir takım diplomatik sorun alanlarının düzelmesi gibi konuların" amaçlandığını dile getirdiler.