AKP'den Ahmet Şık'a 100 bin liralık dava

AKP, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a, 23 Temmuz'da TBMM'de yaptığı konuşmada, "AK Parti'ye yönelik çok ağır hakaret, suç isnadı ve iftiralarda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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Ahmet Şık torba yasa teklifi görüşmeleri sırasında Genel Kurul'da AKP'ye "İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini biliyor olsanız da, yüzsüzlükle sıvıyorsunuz" demişti.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak bir harekette karşılarında beni bulurlar" açıklamasıyla gündeme gelen AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın Ahmet Şık'ın üzerine yürüdüğü görümüştü. Şık'a 2 oturum ceza verilmişti