AKP'den adaylar için seçim kılavuzu: Erdoğan'a uygun giyinin, gürültü kirliliği yapmayın

AKP, 24 Haziran seçimlerinde aday gösterilen 600 milletvekili adayı için seçim kılavuzu yayımladı. Kılavuzda adaylardan 'gürültü kirliliği yapmamaları' ve 'Erdoğan'a uygun giyinmeleri' istendi.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, seçimlerde “Vakit Türkiye vakti” sloganı kullanılacak.

“Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye” sloganının kullanıldığı kılavuzda adaylara, seçim kampanyası boyunca gürültü kirliliği yapılmaması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a uygun kıyafet giymeleri gibi uyarılar yapıldı.

Adayların siyasi söylemlerinden kampanya sürecine kadar pek çok öneri, uyarı ve tavsiyeye yer verildi.