AKP'den aday listelerine üçlü koruma

Milletvekili adaylarının YSK'ya bildirilmesi için bugün son gün. AKP'de aday listesi iki farklı konvoyla yola çıkacak. Ancak herhangi bir gecikmeye karşı sabahtan itibaren YSK'da 'tedbir listesi' tutuluyor.

MHP dışında kalan tüm partiler 24 Haziran seçimleri için gösterecekleri milletvekili adaylarına ilişkin listeyi bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ya teslim edecek. Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ise bu süreyi beklemeden listesini cuma günü teslim etmişti.

AKP yönetiminin, son şekli verilen aday listelerinin YSK'ya ulaştırılmasında yaşanabilecek risklere karşı üç ayrı koruma tedbiri uygulayacağı belirtildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; bugün aday listelerinin YSK'ya teslimi için genel merkezden iki ayrı ekip, iki farklı araçla, iki ayrı güzergâhı kullanarak yola çıkacak. Yaşanabilecek risklere karşı aday listelerinin saat 17.00'yi beklemeden, 15.00 civarında YSK'ya verilmesinin planlandığı dile getiriliyor.

81 adaylı tedbir listesi

AKP, üçüncü bir tedbir olarak da sabah saatlerinden itibaren YSK'da 81 ilin sadece ilk sıralarının dolu olduğu bir listeyi hazır bekletecek.

Belirlenen süre içinde 600 kişilik liste verilemezse, 81 adaylı 'Tedbir listesi' eksiklikler daha sonra tamamlanmak üzere YSK'ya teslim edilmiş olacak. Siyasi partilerin, listelerdeki eksikleri 25 Mayıs'a kadar tamamlama imkânı bulunuyor.