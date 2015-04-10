T24 LogoT24 Logo
Gündem

AKP'den aday adayı olan Mehmet Atalay kalp krizi geçirdi

Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Atalay, AKP'nin aday listesine girememişti

10 Nisan 2015 14:03

Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, kalp krizi geçirdi. AKP’den aday adayı olan Atalay, listeye alınmamıştı.

Genel seçimlerde AK Parti'den Trabzon Milletvekili aday adayı olan eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Rahatsızlanmasının ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Atalay, burada tedavi altına alındı.

Yoğun bakıma alınan Mehmet Atalay'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Milletvekili olabilmek için görevinden istifa eden Mehmet Atalay, AK Parti'nin aday listesine girememişti.

ETİKETLER

mehmet atalayakpak partiadaylistegiremedikalp krizibasın ilan kurumu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24