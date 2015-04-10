AKP'den aday adayı olan Mehmet Atalay kalp krizi geçirdi

Eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, kalp krizi geçirdi. AKP’den aday adayı olan Atalay, listeye alınmamıştı.

Genel seçimlerde AK Parti'den Trabzon Milletvekili aday adayı olan eski Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay'ın İstanbul'daki evinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Rahatsızlanmasının ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan Atalay, burada tedavi altına alındı.

Yoğun bakıma alınan Mehmet Atalay'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Milletvekili olabilmek için görevinden istifa eden Mehmet Atalay, AK Parti'nin aday listesine girememişti.