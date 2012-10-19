AKP'den ABD'ye açık Suriye sitemi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, "Suriye konusunda kendisinden beklenen etkiyi pratiğe dökemeyen ABD'nin bu konjonktürde PKK konusunda ne kadar etkili işbirlikleri geliştirebileceği önemli bir konudur" dedi. Akdoğan, Türkiye'nin daha ileri adımlar beklemesinin yadırganmaması gerektiğini vurguladı.

Akdoğan'ın Star gazetesinde 'Yeni süreç, bölgesel denklem ve PKK' başlığıyla yayımlanan (19 Ekim 2012) yazısındaki bu ifadeler, AKP'nin ABD'ye Suriye konusunda ilk kez sitem ettiği yorumlarına neden oldu.

"Türkiye, artık süreci idare edecek destekler değil, neticeyi sağlayacak işbirlikleri istiyor" diyen Akdoğan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Hükümet kanadından görüşme olabileceğine dair söylemlerin arttığı bir dönemde ABD Büyükelçisinin 'vurma' öncelikli projelerden bahsettiğine dair haberler ilginç bir durum ortaya çıkarıyor. Bu haberlerin ne kadarı doğrudur, gerçeği yansıtmaktadır bilmiyorum. Ama ABD'nin bu konudaki niyetinin ciddiyetini göstermesinin birçok yolu bugüne kadar da vardı, bugün de var. Nitekim Öcalan'ın yakalanması meselesinde olduğu gibi geçmişten bu yana ABD bu meselede ciddi katkılar yapmıştır. Türkiye, artık süreci idare edecek destekler değil, neticeyi sağlayacak işbirlikleri istiyor.

Suriye konusunda kendisinden beklenen etkiyi pratiğe dökemeyen ABD'nin bu konjonktürde PKK konusunda ne kadar etkili işbirlikleri geliştirebileceği önemli bir konudur. ABD'nin bu konuda yeterli güce sahip olduğundan şüphe edilemez. ABD ile Türkiye arasında birçok alanda çok boyutlu işbirlikleri vardır, bunların ayrıntılarının ortaya dökülmesi veya spekülasyonlar oluşturulması da çok anlamlı değildir. Türkiye-ABD ilişkileri belki de tarihinin en iyi noktasındadır. ABD yönetiminin kararlılık mesajlarına rağmen, sorundan canı yanan Türkiye'nin daha ileri adımlar beklemesi de yadırganmamalıdır."

Ricciardone: Türkiye'yi desteklemek için her şeyi yapacağız

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıda (16 Ekim 2012) PKK ile mücadelede işbirliği konusunda Türkiye’ye, Bin Ladin’i yakalamak için uyguladıkları yöntemi de içeren yeni bir öneri getirdiklerini söylemişti.

Ricciardone, Suriye konusunda da "Savaş ihtimali görmüyoruz. Sizi desteklemek için elimizden geleni yapacağız. Dost ülkelerle istihbarat paylaşıyoruz" dedi. ABD'li Büyükelçi Ricciardone, BM'nin Suriye konusundaki beceriksizliğinin de kendilerinde hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Türkiye'nin Suriye konusundaki politikasını "uzak görüşlü, cömert ve akıllı" olarak nitelendiren Ricciardone, "ülkelerimiz birlikle çalışıyor. Geçiş sürecinin ne zaman sona ereceğini tahmin edebiliyoruz. Beraber çalışarak, geçiş sürecisini öne almaya ve pozitif olmasına çalışıyoruz" dedi.

Suriye'de bir "savaş ihtimali görmediğini" de söyleyen Ricciardone, "Ancak bu, ABD'nin rehavet içinde olacağı anlamına gelmiyor" diye konuştu.