AKP'den Abdullah Gül'ün açıklamalarına tepki: Rahatsız olması üzücü

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle (KHK) "darbe girişimi ve terör eylemlerinin bastırılması için hareket ettiği" ileri sürülen sivillere cezai sorumsuzluk getirilmesine ilişkin "Yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum" sözlerini "Rahatsız olması üzücü" yorumunu yaptı.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Turan, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında düzenlemeye ilişkin eleştirileri yanıtlarken, gazetecilerin Gül’ün de rahatsız olduğunu anımsatmaları üzerine şöyle dedi:

"O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”