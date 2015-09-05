AKP'den '1 Kasım'da tüm sandıklara kamera konulsun' teklifi

1 Kasım’da yapılacak genel seçimde güvenliğin sağlanmasının MGK’de masaya yatırılmasının ardından sandıkların kurulduğu yerlere kamera konulması gündeme geldi. AKP, teknik altyapının sağlanması durumunda Türkiye’deki tüm sandıklara, yani 194 bin sandığa kamera konulabileceği, bu şekilde tartışmaların önlenebileceğini düşünüyor. AKP’nin, kamera önerisine diğer partiler de sıcak yaklaşıyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, artan çatışma ortamı nedeniyle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağıyla ilgili tartışmalar sürüyor. AKP, seçim güvenliğinin sağlanması, şaibe iddialarının ortadan kaldırılması için sandıklara kamera konulmasını istiyor. AKP yöneticileri, “7 Haziran seçimleri öncesinde de bu şekilde bir talebimiz olmuştu. Diğer siyasi partiler de sıcak yaklaşmıştı. Ancak teknik yetersizlik nedeniyle bu uygulama gerçekleşememişti. 1 Kasım seçimleri için de böyle bir düşünce var. CHP, MHP ve HDP de buna sıcak bakıyor. YSK kabul eder, teknik altyapı sorunu da çözülebilirse 1 Kasım seçimlerinde uygulanabilir” görüşünü dile getirdi. AKP’nin, YSK’ye bu yönde bir başvuru yapacağı öğrenildi. AKP yönetimi, bölgede terör örgütünün baskısı nedeniyle seçmenin özgür iradesiyle oy kullanamadığı, bazı sandıklarda HDP’ye tulum oy çıkmasının bunun en büyük kanıtı olduğunu savunuyor. Parti yöneticileri, özellikle bölgede AKP’nin oy kaybetmesini bu durumdan kaynaklandığını ileri sürüyor.

HDP de istiyor

HDP’nin YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki, kendilerinin de sandık alanlarına kamera konulmasını istediklerini belirterek, “Böyle bir uygulamanın seçim güvenliğine hizmet edeceğini düşünüyoruz. Şaibelerin ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Biz bu konuda samimi olanın kim olduğunu göstermesi açısından gerekli başvurularımızı yapıyoruz. Tüm sandıklar ile oy pusulalarının birleştirildiği alanlar kamerayla izlenmeli” dedi. Kamera sisteminin sadece bir bölgede değil tüm ülke genelindeki sandıklar için uygulanması gerektiğini kaydeden Tiryaki, “Sadece Doğu ve Güneydoğu’ya kurarsanız o zaman itirazlar ve tartışmalar olacaktır” diye konuştu. Tiryaki, konuyla ilgili olarak başka taleplerin de yer aldığı bir başvuruyu YSK’ya yapacaklarını söyledi.

Altyapı uygun mu?

CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Yakupoğlu, kamera sistemine kendilerinin de sıcak yaklaştığını, ancak YSK’nın altyapısının buna uygun olup olmadığı konusunda tereddütlerinin olduğunu söyledi. Yakupoğlu, 7 Haziran seçimleri öncesinde de bu önerinin gündeme geldiğini, ancak yapılan çalışmada kamera sisteminin seçime harcanan para kadar bir maliyetinin çıktığını kaydederek, “Bu kadar kısa sürede gerçekleşebilir mi tartışılıyor. Eğer böyle bir uygulamaya gidilecekse 194 bin sandığın hepsine koymalısınız. Biz de buna taraftarız. Ancak hukuki olarak bir olay yaşandığında kameradaki görüntüler ne kadar delil niteliği taşıyor o da tartışmalı. Teknik ve altyapı sorunları çözülürse gerçekleştirilebilir” diye konuştu.

‘Mühür de değişebilir’

Mehmet Yakupoğlu, önceki seçimlerde kullanılan mühürlerin de değişmesinin gündeme gelebileceğini belirterek, “Seçmenler ters tuttukları için mührü oy pusulası yerine ellerine basıyorlar. Bunun da değişmesi gerekiyor” dedi.