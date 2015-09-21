AKP'deki Yunus Memiş krizi çözüldü

AKP'nin Diyarbakır'da, iki farklı kişinin birden 1 Kasım genel seçimleri için 3'üncü sırada milletvekili adayı gösterilen Yunus Memiş olduğunu iddia etmesiyle ortaya çıkan kriz, Yunus Memiş’lerin adaylıktan çekilmesiyle çözüldü. Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş hukuksal sorunlar, engelli kontenjanından başvuran diğer Yunus Memiş ise sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. AKP'nin Diyarbakır 3'üncü sıra için yeni bir adayı YSK'ya bildireceği belirtildi.

Ferit Aslan’ın DHA’da yer alan haberine göre, AKP, 1 Kasım'da yapılacak olan genel seçimler için milletvekili listesini Cuma günü Yüksek Seçim Kurulu'na sunup liste kamuoyuna açıklanınca Diyarbakır 'da 3'üncü sırada 'Yunus Memiş' krizi yaşandı. Diyarbakır'da hem Eğitim -Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş hem de akrabası olan ve engelli kontenjanından başvuru yapan Yunus Memiş'in aday olması karışıklığa yol açtı.

AKP'nin Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Yunus Memiş'i aday gösterdiği ancak, YSK'ya giden başvuru dosyasında ise yanlışlıkla engelli kontenjanından başvuran Yunus Memiş'in bilgilerinin gittiği ortaya çıktı. Daha sora Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş'in bilgileri YSK'ya gönderildi.

Hukuksal sorun çıktı

YSK, AK Partinin Diyarbakır 3'üncü sırada milletvekili adayı göstermek istediği Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Yunus Memiş'in evraklarını incelerken, hukuksal sorunlar nedeniyle başvurusunu reddetti. Bunun üzerine sendikacı Memiş adaylığını çekerken, AK Parti Diyarbakır 1'inci sıra Milletvekili Galip Ensarioğlu, engelli kontenjanından başvuran Yunus Memiş'in de sağlık sorunları nedeniyle adaylığını çektiğini söyledi. Ensarioğlu, yeni bir adayın belirlenip adanın YSK'ya sunulacağını belirtti.

İki Yunus Memiş'in adaylıklarını çekmesi ile 'Memiş' krizi çözüldü.