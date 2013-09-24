Ankara'daki 'böcek' soruşturmasında gözaltına alınan zanlılar serbest bırakıldı

Başbakanlık’a bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda “böcek” bulunmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 10 kişi serbest bırakıldı.

Emniyet’te ifadeleri alınan zanlılar sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne getirildi.

TMK 10. maddeyle yetkili Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgili tarafından sorgulanan 10 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



'Böcek' nasıl bulundu

Bu arada, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Kemal Yurtnaç, makam odasına yerleştirilen “böcek”in nasıl bulunduğunu anlattı.

Odasındaki yanık kokusu nedeniyle görevlileri çağırdığını belirten Yurtnaç, “Teknik ekip üçlü prizi buldu. Üçlü prizi kaldırırken ağır olduğunu fark etti. Bunun üzerine üçlü prizi açtı. İçinde bir ortam dinleme aygıtı vardı. Bir de içinde sim kart. Derhal emniyete haber verdik” dedi.

Konuyla ilgili olarak ifade veren Kemal Yurtnaç, dinleme cihazını koyanların çıkar amaçlı bir örgüt olduğunu ifade ederek, "Çeşitli bilgileri elde edip burada ticari faaliyetlerini devam ettirmek maksadıyla koymuşlar" diye konuştu.