AKP'deki Abdullah Gül'cü milletvekilleri

2. iddianameye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi de girdi. Teknik takip sonucu elde edildiği ileri sürülen telefon kayıtlarına göre Turhan Çömez, Erhan Göksel ile yaptığı telefon görüşmelerinde Gül ve onun yönlendirmesiyle hareket eden 22 milletvekilinden söz ediliyor. Bu milletvekillerinin birkaç kez toplandığı sonra da ABD Maslahatgüzarı Nancy McEldowney ile biraraya geldikleri ileri sürülüyor.



İşte iddianamede yer verilen o telefon kayıt dökümleri.



Tape No:8240, 04.05.2008 tarihinde Erhan GÖKSEL ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; T. ÇÖMEZ’in “Abi programdasın ama çok özetlediklerini teyid edecek bi şey söliyim geçtiğimiz günlerde eski AKP li 22 milletvekili başka grup milletvekili bi yerde toplantı yaptılar bu toplantının talimatı Abdullah beyden gelmişti bu teyitli bir bilgi şimdi bu grup milletvekilinin bi kısmı Amerkan büyükelçiliğine önümüzdeki günlerde davet edildi” “Ve Nancy bunlarla görüşecek önümüzde ki günlerde hiç kimse bilmiyor bu bilgiyi rahatlıkla bunu söleye bilirsin onlarda şok olurlar tamam” “Beni muhafaza ederek oldu hadi görüşürüz hoşça kal” dediği



Tape No:8241, 04.05.2008 tarihinde Erhan GÖKSEL’e attığı mesajda; “A.S. dışişlerinde danışmandır. Akp eski ist gençlik kollar” yazdığı,



Tape No:8242, 04.05.2008 tarihinde Erhan GÖKSEL’e attığı mesajda; “22 eski mv görüşüldü. Abd be maslahatgüzarı nancy ile 10 tanesi gör” yazdığı



Tape No:8243, 05.05.2008 tarihinde Erhan GÖKSEL ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; E. GÖKSEL’in “Sayende de önemli bir şey oldu yani onun yanında o anekdotlar iyi oluyor ama çok iyi oldu ikidir bana şeyin ya sen kapadın arkadan Murat Mercan dan da geldi o ya dedi Amerika’da falan seceresini verdi senden hemen sonra” “Ondan sonra herif bi o çektiği faks başbakanlıktan çekmiş” “Ama dış işleri kadrosundaymış” “Asıl Gülün adamıymış” “Senin senin uyarman çok önemli oldu” dediği, T. ÇÖMEZ’İN “Hayır yapamazlar şimdi şöle işin aslı şu sayın Gül İstanbul’dan bir milletvekilini arıyor eski milletvekili yine başbakanın çizdiği milletvekillerinden Azmi Ateşi şu şu arkadaşları toplayın durum değerlendirmesi yapın Ertuğrul Yalçınbayırı çağırım falan tabi bu arkadaşlar Eskişehir yolunda bir villada toplanıyorlar 20 kişilik bir grup bi çalışma içine giriyor Abdullah beyin talimatı ile oluyor bu işler” “Daha sonra bu ekibin içinden 10 kişiyi Amerikan büyükelçiliğinde maslahat güzar olan Nancy ..... diye olan bi kadın var tanırsın o kadıncağız önümüzdeki günlerde özel kapalı bir toplantı için bunları çağırıyor” dediği, E. GÖKSEL’in “Yani yani ben sana şöle bi şey söliyim hatta telefonda sölemeyim yarına saklıyım yıllar önce şöle bir olay oldu ben Sezer beni çağırdı biz Üzeyir Garih üzerinden çözdük” “Yani benim eski bi yaptığım işlerle ilgili Sezer duymuş yeni seçilmişti ben de Gorla çalışıyordum yani GOR nedeniyle çağırdı ... sırf Türkiye ye geldim o iş için ondan sonra bi akıl verildi Şimon Perez üzerinden ozaman anlatılan yani Üzeyir Garih önemli bir herifti buda herifte onun ortağı yani durup dururken konuşmaz” dediği,



AKP'nin kapatılması ve erken seçim de görüşülmüş



Tape No:8245, 07.05.2008 tarihinde Emin ŞİRİN ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle;E. ŞİRİN’in “Bu başbakan Yüksek Seçim Kurulu başkanını çağırıp konuşmuştuhatırlıyorsun” “Ona bi ara şey yolladık tanıdık” “Bizden aday olan bi Yargıtay üyesi vardı gidip konuştu” “Parti kapatıldığı taktirde erken genel seçim yapmak istiyoruz kaç günde yaparsınız diye sormuş” “Erken genel seçim 45 gün 60 gün 90 gün neye ihtiyacınız var ne yapmanız lazım ne şekilde yapıla bilir sorduğu o” “Aynen bu arada da emaneten bir Başbakan ataya bilmek için de Abdullahın orda durması lazım” dediği, T. ÇÖMEZ’in “Tabi mutlaka durması lazım onun içinde yapacakları şeyde Ali Babacandır” dediği, E.ŞİRİN’ in “Abdullah Gül durmazsa Cumhurbaşkanlığı şeçimine gitmek lazım” dediği,



Tape No:8246, 07.05.2008 tarihinde Fuat ile yaptığı telefon görüşmesinde özetle; T.ÇÖMEZ’in “ben sonra bi kısmını yüzyüzde konuşurum yüksek Seçim Kurulu başkanıyla görüştüm” “3 saat konuştular bu 3 saatlik konuşmanın bir kısmı erken seçimle ilgili” “Evet parti bir an önce kapansın hiç vakit geçirmeden hatta mümkünse önümüzde ki hafta kapansın istiyorlar” dediği, Fuat’ın “O zaman şey yapsın kendi fesh etsin partiyi” dediği, T.ÇÖMEZ’ in “Ben artık çok kamuya açık olduğu için bütün bunları paylaştım senle telefonda durum budur yani” dediği,