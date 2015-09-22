AKP'de 'Yunus Memiş'ler olayında ikinci kriz

AKP'nin Diyarbakır listesindeki isim benzerliği hatasını konuşuyor. Akraba olan 'Yunus Memiş'lerden hata düzeltilerek Memur Sen Başkanı Yunus Memiş YSK'ya sunulmuştu ancak onunda memuriyeti devam ettiği ortaya çıktı.

Boyacı Yunus Memiş adaylığını geri çekmişti

AKP Genel Merkezi, Diyarbakır Memur Sen Başkanı Yunus Memiş yerine, yanlışlıkla engelli kontenjanından başvuran kuzeni boyacı Yunus Memiş’in bilgilerini YSK’ya sunmuş, ikisi de “Aday benim” deyince hata 4 saat sonra ortaya çıkmıştı. AKP, yanlışlığı düzeltmek için YSK’ya Memur Sen Başkanı Yunus Memiş’in bilgilerini yeniden verdi.

Sendika ve memurluktan istifa etmemiş

Ancak Memiş’in sendika ve memurluktan istifa etmediği belirlenince YSK’nın yasal olarak bu ismi reddetmesi gündeme geldi. Bunun üzerine Diyarbakır Memur Sen Başkanı Yunus Memiş, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Memiş milletvekilliği adaylığı yerine sivil toplum örgütlerindeki görevini sürdüreceğini ifade etti.

AKP 3. sıra için yeni aday belirlenecek

Diyarbakır’da 3. sıra milletvekili aday sorununun çözümü için yeni bir isim YSK’ya sunulacak. Kulislerde konuşulanlara göre eski milletvekili Abdurrahman Kurt’un adı ön plana çıkıyor.