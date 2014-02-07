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AKP'de bir istifa daha mı yaşanacak?

AKP'de istifa eden 8 milletvekilinin ardından bugün basın toplantısı düzenleyecek olan İzmir Milletvekili İlhan İşbilen'in de istifa edebileceği konuşuluyor

07 Şubat 2014 12:53

Hülya Karabağlı / Ankara

AKP İzmir Milletvekili İlhan İşbilen, bugün öğleden sonra saat 14.30’da basın toplantısı düzenliyor. AKP içinde Fethullah Gülen cemaatine yakın isim olarak bilinen İşbilen, son dönemde gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden biri. Geçtiğimiz hafta istifa eden Muhammed Çetin’in ardından ne yapacağı merakla bekleniyordu. İşbilen, kanadından istifasına ilişkin şimdilik bir ayrıntı yok.

Rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarının ardından parti içine dönük eleştirileri nedeniyle Kütahya Milletvekili İdris Bal ihracı istenince istifasını açıklamıştı. Ardından eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile Ankara Milletvekili Haluk Özdalga ve İzmir Milletvekili Erdal Kalkan, benzer süreçle partiden ayrıldı. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile İstanbul Milletvekili Hakan Şükür ve Burdur Milletvekili Hami Yıldırım ise haklarında disiplin işlemi olmamasına karşın Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yaklaşımına tepki göstererek AKP’den ayrılmışlardı.

İşbilen’in istifa etmesi halinde AKP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 318 olacak.

 

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