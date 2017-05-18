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AKP'de tüzük değişikliği; genel başkan vekilliği getiriliyor

AKP olağanüstü kongre öncesi tüzük değişikliği için toplandı

18 Mayıs 2017 13:54

AKP, 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre öncesi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında tüzük değişikliği için toplandı.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in haberine göre, toplantı öncesi soruları yanıtlayan Hayati Yazıcı, tüzük değişikliği ile genel başkan vekilliği ihdas edileceğini söyledi. Değişiklik Başbakan Binali Yıldırım için getirildi.

Yıldırım genel başkan vekili olacak

Böylece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkan seçilmesiyle beraber, Başbakan Yıldırım da "Genel Başkan Vekili" olacak. 

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