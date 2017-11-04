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AKP'de temayül yoklaması; Melih Gökçek'in halefi Mustafa Tuna mı olacak?

Yoklamada 3 isim öne çıktı

04 Kasım 2017 18:01

AKP’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Melih Gökçek’in istifa etmesi ile boşalan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturacak ismin belirlenmesi için temayül yoklaması yapıldı. AKP Genel Merkezi'nde yapılan yoklama için 7 sandık kuruldu. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, MKYK üyeleri, ayrı sandıklarda oylarını kullandılar. Temayül yoklamasında birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna, ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk'ün çıktığı belirtildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için isimleri geçen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da oylarını kullandı.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan temayül yoklamalarının aksine bu yıl oy kullanacak partililerden 3 değil bir isim yazarak oy kullanmaları istendi. Oylama sonucunda öne çıkan 3 isim ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mülakat yapacağı iddiası kulislerde dolaşıyor.

"Bundan sonraki hayatında başarılar dilerim"

Temayül yoklaması başlamadan önce açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, "Melih beye bundan sonraki hayatında başarılar dilerim. AK Parti bir reform partisidir" dedi.

Değişim temel esas

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de konuşmasında, "Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayımızı belirleyecek temayül yoklaması için bir arada bulunmaktayız. AK Parti değişimi temel esas olarak kabul eder, bayrak değişimlerini bayrak inmesin diye tercih eder. Değişim dönüşüm yenilenme her zaman partimizin gündeminde olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Biz gereken adımları atmazsak milletimiz sandıkta gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

Temayül yoklamasının sonuçları resmen pazartesi günü açıklanacak. Edinilen bilgiye göre yoklamadan birinci sırada Sincan Belediye Başkanı Mustafa Tuna (altta), ikinci sırada Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, üçüncü sırada Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk çıktı.

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