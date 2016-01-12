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AKP’de 'PeKeKe' krizi: Onların söylemiyle konuşma

Parti üyesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni "Te-Ce" olarak telaffuz etti

12 Ocak 2016 11:47

AKP’nin Afyon kampının güvenlik oturumunda, Kadın Kolları’ndan bir MKYK üyesi konuşurken PKK’yı “PeKeKe”, Türkiye Cumhuriyeti’ni de “Te- Ce” diye telaffuz edince “Onların söylemiyle konuşma” uyarısı geldi.

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın sunum yaptığı güvenlik oturumunda, Kadın Kolları Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’ndan bir üyenin konuşması, salonda büyük şaşkınlık yarattı. Kadın partilinin, terör olaylarını ve operasyonları değerlendirirken, PKK’yı “PeKeKe”, Türkiye Cumhuriyeti’ni de “TeCe” olarak telaffuz ettiği öğrenildi. Bunun üzerine bazı milletvekillerinin, “Onların ağzıyla konuşmayalım” diyerek uyardığı belirtildi.

Kampta, bazı vekillerin istemi üzerine İçişleri Bakanı Efkan Ala ile bölge milletvekillerinin her ay toplantı yapması benimsendi.

Ala’nın, bölge milletvekillerine, “Bazı şeyler yüzeysel kalıyor. Her ay toplanalım, olup bitenlerle ilgili sizi bilgilendirelim. Yapılıp edilenleri siz dışarıdan seyrediyorsunuz. Biz sizi bilgilendirelim. Sizde de bilgiler varsa onları alalım. Elimizdeki bilgileri paylaşalım. Kamuya her şey açıklanamıyor. Açıklanamayan, ama bilmeniz gereken şeyler var” dediği öğrenildi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu da, bölgede operasyonlar nedeniyle zarar gören evlerin tamir edileceğini, tamir edilemeyecek olanların ise yeniden yapılacağını söyledi.

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