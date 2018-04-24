AKP'de ön seçim yok, milletvekili adayları merkez yoklamasıyla belirlenecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, milletvekili adaylarının ön seçim yoluyla değil, merkez yoklamasıyla belirleneceğini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimlerinin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Ünal, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası yaptığı açıklamada temayül yoklamasının 3-4 Mayıs'ta yapılacağını duyurdu. Partiye adaylık başvurularının 24 - 29 Nisan arasında yapılacağını ifade eden Ünal, şu bilgileri verdi:

"Milletvekili adaylık başvurusunun doğrudan genel merkezdeki ilgili birime ya da il başkanlıklarına bizzat teslim edilerek yapılmasına, erkek adaylardan 6 bin lira, kadın ve 18 yaş'tan 3 bin lira özet aidat alınmasına ve MYK'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir."

"Ön seçim" uygulaması, AKP programında şu ifadelerle yer alıyordu:

"Öncelikle, demokrasinin çekirdek kurumlarından olan partilerin kendi iç yapılarını demokratikleştirmeleri ve şeffaflaştırmaları, sistemin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur. AK Parti olarak parti içi demokrasinin ve şeffaflığın yerleşmesi için; milletvekili aday yoklamalarında, bütün üyelerin katılımı ile ön seçim yapılması önceliğimizdir."