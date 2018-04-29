AKP'de olağanüstü kongre günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçileceği AKP 3. Olağanüstü Büyük Kongresi, Ankara'daki Arena Spor Salonu'nda başladı.

Kongre alanına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babşakan Binali Yıldırım ile birlikte Spor Salonu dışında bekleyen kalabalığa seslendi.

"Fiili bir ayrılığımız vardı ama bugün yine sizlerle beraberim" diyen Erdoğan, 2019'daki genel seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak "Çok çalışıp üzerimizdeki spekülasyonları, sandıkta cevabını vererek yok edeceğiz" dedi.

Kongreye Türkiye'nin hemen her şehrinden partililer katılıyor.

Kongrede Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve parti tüzüğü de değişecek.

Değişiklikler için bin 470 delegenin oy kullanması bekleniyor.

Salona girişlerde yoğun güvenlik önlemleri uygulanıyor. Arena Spor Salonu'na çıkan yollar da araç trafiğine kapatıldı.

Ellerinde Türkiye ve AKP bayrakları olan salondaki kalabalığın sık sık "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attığı duyuluyor.

CNNTürk'e konuşan gazeteci Abdülkadir Selvi, kongrede AKP'nin başkanlık sistemini getirilmeyi planladığı 2019 sçeimlerine yönelik yol haritasını ortaya koyacağını belirtti.

16 Nisan'da yapılan referandumda yüzde 51.4 ile kabul edilen anayasa değişikliği ile, "Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesileceğine" dair hüküm anayasadan çıkarılmıştı.

Genel Başkanlığı bugünkü kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devredecek olan Başbakan Binali Yıldırım için, tüzükte yapılan değişiklikle 'Genel Başkanvekilliği' görevi getirilmesi bekleniyor.