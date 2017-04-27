AKP'de olağanüstü kongre 21 Mayıs'ta yapılacak

Türkiye'de parlamenter sistemi bitiren "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 48.6 "hayır" oyuna karşılık yüzde 51.4 "evet" oyu ile kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasının ardından gözlerin çevrildiği AKP'de, olağanüstü kongre tarihi 21 Mayıs olarak belirlendi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliğinin kabulünün ardından yaptığı açıklamada "Resmi sonuçlar açıklandıktan sonra AK Parti'nin başına geçeceğim" ifadesini kullanmıştı. Erdoğan'ın 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongrede tek aday olması bekleniyor.

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da geçersiz sayılan mühürsüz pusula ve zarfların son anda geçerli sayılmasına ilişkin kararıyla tartışmalara neden olan Yüksek Seçim Kurulu, (YSK) resmi sonuçların 28 Nisan'a kadar açıklanacağını bildirmişti.

AKP, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) 2 Mayıs'ta toplayacak. MKYK toplantısında alınacak kararın ardından, parti tüzüğüne göre 45 gün içerisinde olağanüstü kongreye gidilebilecek. Parti yetkilileri, Ramazan ayının 26 Mayıs'ta başlaması nedeniyle kongre tarihi olarak 21 Mayıs'ın belirlendiğini ifade etti.

Kabine revizyonu bekleniyor

Tayyip Erdoğan'ın partiye dönüşünün ardından Bakanlar Kurulu'nda değişiklik yapılması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım, bu konuda atılacak adımı Erdoğan ile belirleyeceklerini ifade ederek "Mutlaka önümüzdeki aylarda bu konuyu ele alacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullanmıştı.

Değişikliğin ardından kabine dışı kalan isimlerin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve MKYK'da görevlendirileceği de öne sürülen iddialar arasında.

Ali Babacan kabineye mi dönüyor?

Kabine değişikliğiyle ilgili olarak ileri sürülen iddialar arasında eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın ekonomi yönetiminin başına getirileceği de var. Babacan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığıyla biliniyor.

Başbakan değişecek mi?

14 Ağustos 2001'de kurulan AKP'de, ilk olağanüstü büyük kongre 27 Ağustos 2014'te yapıldı. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olması nedeniyle toplanan 1. Olağanüstü Kongre'de dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkanlığı'na getirildi. Başbakan Davutoğlu, 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Kongre ile koltuğunu dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'a devretti.

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Başbakan Yıldırım, göreve gelişinin ilk yılında, 21 Mayıs'ta yapılacak 3. Olağanüstü Kongre'yle AKP Genel Başkanlığı'na veda edecek. Partili cumhurbaşkanlığı sistemini getiren anayasa değişikliğinin 2019'da yürürlüğe girmesi nedeniyle Başbakanlık görevine devam edebilecek.

Ancak ileri sürülen iddiaya göre, AKP kulislerinde konuşulanların arasında "Başbakan değişikliği" de var.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Yıldırım'ın yerine Başbakanlık görevine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun getirileceğini iddia etmişti. Soylu, söz konusu iddianın ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Önümüzde çok iş var. Sıtkı sadakatle çalışacağız. Ancak gazeteci kılığındaki lağım fareleri boş durmuyor. Fitne'ye karşı koruyucu Allah'tır” ifadesini kullanmıştı.



AKP tüzüğüne göre, olağanüstü

kongreye giden süreç nasıl işliyor?

Partinin tüzüğünde yer alan, "İlçe ve İl Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması" başlıklı 50. madde şöyle:

"İlçe ve il kongrelerinin olağanüstü toplanması, MKYK kararıyla veya kademe delege tam sayısının en az 1/5’i kadar delegenin, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunca veya noterlikçe tevsik edilmiş yazılı isteği ile yapılır.

Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun; gerekli hazırlıkları yaparak, talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması zorunludur. Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir.

Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez, sadece üst kademe delege seçimini yenilemek amacıyla olağanüstü kongre yapılamaz.



B)Büyük Kongrenin Olağanüstü Toplanması (SPK m.14/6-Tüzük m. 70)

Büyük Kongre; Genel Başkan’ın, veya MKYK’nun, yahut büyük kongre delegelerinin en az 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem

dışında başka konu görüşülemez. Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem ve

delege imzalarının noter onaylı olmaları zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu içerir olmaları yeterli olup, ayrı zamanlarda ve parçalı olmaları talebin geçerli olmasına engel olarak yorumlanamaz. Ancak, işlem görmüş ve yeterli sayıya

ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek için kullanılamaz.

Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, olağanüstü kongreyi bir hafta içinde ilan ederek, çağrı tarihinden itibaren, en geç 45 gün içinde yapmak zorundadır"