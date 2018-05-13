AKP'de mülakatlar tamamlandı; 600 isimi Erdoğan belirleyecek

24 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili seçimleri için 7343 kişinin başvurduğu AKP'de mülakatlarda 2100 aday adayının isminin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulmasına karar verildi. Erdoğan İngiltere ziyaretinin ardından 2394 milletvekili aday adayından 600'ünün ismine karar verecek.

Habertürk TV'den Çimen Çetin'in verdiği bilgilere göre; AKP'de aday adaylarını Genel Başkan Yardımcısı'nın başkanlık ettiği 14 komisyon mülakata aldı. 7 Mayıs'ta çalışmalara başlayan komisyon 12 Mayıs itibarı ile çalışmalarını tamamladı. Komisyon, 6 günlük sürede 85 ila 100 kişiyi mülakata aldı. Günde 15 saate yakın çalışma yürütüldü.

AKP'ye 24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için 7.343 aday başvuruda bulundu. En fazla vekillik başvurusu bin 387 ile İstanbul, en az başvuru 2 vekil çıkaran Tunceli'den. Tunceli'den 5 aday milletvekilliği başvurusu yaptı.

56 farklı meslek grubundan yapılan başvurularda ilk sırayı avukatlar aldı. Mülakatlarda 5 bin 243 kişi elendi. Ve 2.100 ismin Erdoğan'a sunulması kararlaştırıldı.

AKP'nin mevcut 316 milletvekilinden 22'si başvuru yapmadı. 294 vekil yeniden başvuruda bulundu. Bu durumda Erdoğan, 600 ismi 2.394 kişi arasından seçecek.