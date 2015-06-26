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AKP’de Meclis Başkanı adayı Nabi Avcı mı?

Meclis Başkanlığı seçiminde gözlerin çevrildiği AKP dün büyük bir hareketliliğe sahne oldu

26 Haziran 2015 09:54

CHP, MHP ve HDP’den sonra bugün de AK Partili Meclis Başkan adayı belli olacak. Dün Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile görüşmesi Meclis Başkanı adayının Avcı olacağı beklentisini arttırdı. Davutoğlu açıklamayı CHP’nin adayı Deniz Baykal’ın ziyareti öncesinde yapacak.

 

Gün boyu başkanlık mesaisi

 

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Meclis Başkanlığı seçiminde gözlerin çevrildiği Ak Parti dün büyük bir hareketliliğe sahne oldu. Davutoğlu, öğleden sonra partisinin Marmara ve Karadeniz bölgelerinden milletvekilleriyle iki grup halinde görüştü. Davutoğlu, milletvekillerinden Meclis Başkan adaylığına isim önerilerini kapalı zarf içinde kendisine iletmelerini istedi. Daha önce de  MKYK üyeleri, kadın ve gençlik kolları yönetimlerinin önerilerini alan Davutoğlu, dünkü görüşmelerinin ardından önerileri değerlendirmeye aldı.

 

Avcı programını iptal edip geldi

 

Milletvekilleri görüşmenin ardından  iftar için beklerken, Avcı, Davutoğlu’nun daveti üzerine Özel Pangaltı Ermeni Okulları’ndaki iftar programını son anda iptal ederek genel merkeze geldi. Davutoğlu ve Avcı, görüşmenin ardından iftar yemeğinin yendiği salona da aynı anda ancak ayrı kapılardan girdiler. Davutoğlu da yemekte adaylarını bugün açıklayacaklarını duyurdu. Bu gelişmeler, AK Parti’nin adayı konusunda gözlerin, kulislerde adı başkan adayları arasında ön sıralarda geçen Avcı’ya çevrilmesine yol açtı.

 

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